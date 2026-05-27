Запорожье вилоятидаги Воздвиженка Россия назоратига ўтди
Воздвиженка - Гайчур дарёсининг ғарбидаги Украина мудофаа чизиғидаги муҳим туташ нуқтаси эди. 27.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-27T19:26+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1b/57909302_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_de4beac7f3a97f5430697161d39ffcdc.jpg
Освобождение населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области
Освобождение населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. "Шарқ" кучлар гуруҳининг 39-мото-ўқчи ҳамда 40-денгиз пиёдалар бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Воздвижевка қишлоғини озод қилди, деб хабар қилмоқда Россия Мудофаа вазирлиги.
Узоқ давом этган жанглар натижасида Россия аскарлари душманни ўз позицияларидан сиқиб чиқариб, 19 квадрат километрли катта мудофаа майдонини назоратга олдилар ва 530 дан ортиқ иншоотларни тозаладилар, - дейилади хабарда.
Ж️англар давомида Украина Қуролли Кучларининг алоҳида ҳужум полки ва алоҳида ҳужум бригадасидан икки ротадан ортиқ аскарини йўқотди.
Ундан ташқари душман 12 та зирҳли жанговар машина, 26 та ҳарбий машина, 8 та ер усти робот тизимлари ва 48 та Р-18 оғир дронларидан маҳрум бўлди.
Воздвиженка қишлоқнинг озод қилиниши катта тактик аҳамиятга эга ва махсус ҳарбий операциянинг ушбу соҳасидаги кейинги ҳужумкор операцияларда муҳим қадамдир, дейилади хабарда.
Бугун, шунингдек, "Шимол" қўшинлар гуруҳи Харков вилоятидаги Лопань дарёсининг чап қирғоғидаги Гранов аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди.