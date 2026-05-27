Украина Харков вилоятида ўз ҳарбий хизматчиларини ўлдирди
Россиянинг "Шимол" қўшинлар гуруҳи Харков вилоятидаги Лопань дарёсининг чап қирғоғидаги Гранов аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. 27.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-27T17:57+0500
17:57 27.05.2026 (янгиланди: 18:19 27.05.2026)
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Украина Қуролли Кучлари қўмондонлиги Харков вилоятидаги Гранов қишлоғи яқинида ўз ҳарбий хизматчиларини йўқ қилди. Бу ҳақида Россия Хавфсизлик кучлари РИА Новостига маълум қилди.
"Украина Қуролли Кучларининг 58-алоҳида мото-ўқчи бригадаси қўмондонлиги ўзининг иккита жанговар гуруҳининг позицияларини тарк этишига тўсқинлик қилди ва ўз ҳарбий хизматчиларини артиллерия ўқи билан йўқ қилди", - деди агентлик манбаси.
Харков вилоятида Россиянинг "Шимолий" ва "Ғарбий" қўшин гуруҳлари фаолият юритмоқда. Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги 24 соат ичида душман йўқотишлари 385 дан ортиқ жангари, тўртта зирҳли жанговар машина, М113 зирҳли транспортёри, 38 та машина, иккита артиллерия ва битта электрон уруш станциясини ташкил этди.
Бундан ташқари, бир кун олдин Север жангчилари Суми вилоятидаги Запселе ва Рясне қишлоқларини озод қилишди.