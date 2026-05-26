Россия Мудофаа вазирлиги: Добропасово озод қилинди, 400 дан ортиқ иморат назоратга олинди
Россия Мудофаа вазирлиги Днепропетровск вилоятидаги Добропасово аҳоли пункти назоратга олинганини хабар қилди. Вазирликка кўра, "Шарқ" гуруҳи 400 дан ортиқ иморатни эгаллаган.
2026-05-26T10:31+0500
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Россия қўшинларининг “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Добропасово аҳоли пунктида йирик мудофаа тугунини эгаллади. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълум қилинишича, операцияда 29-гвардиячи умумқўшин армиясининг 36-мотопиёда бригадаси бўлинмалари иштирок этган. Жанговар ҳаракатлар натижасида украин кучлари эгаллаб турган позицияларидан сиқиб чиқарилган.Шунингдек, қуйидагилар йўқ қилингани айтилмоқда:• 7 та жанговар зирҳли машина;• 12 та ер усти роботлаштирилган комплекси;• 25 та оғир R-18 дрони.Вазирлик маълумотида Добропасово назоратга олиниши муҳим тактик аҳамиятга эга экани, бу бўлинмаларнинг шимолий йўналишда олдинга силжиши учун шароит яратиши қайд этилган
