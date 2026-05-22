Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Верхняя Терсани озод қилди
Қишлоқ Украина армиясининг муҳим логистик ва мудофаа чизиғи бўлган. 22.05.2026
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Верхняя Терса қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Кеча “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор ҳаракатлари натижасида Верхняя Терса аҳоли пункти озод қилинди”, - дейилган хабарда.
Идоранинг аниқлик киритишича, бу Украина армиясининг муҳим логистик ва мудофаа чизиғи бўлган. Украина қишлоқ учун жангларда иккитидан зиёд ротасидан айрилган. “Шарқ” жангчилари 12,5 км квадрат ҳудудни назоратга олишга муваффақ бўлган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Шестеровкани назоратга олди — Рубежное йўналишида йўл очилди
Кеча, 17:28
