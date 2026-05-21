Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260521/russia-qoshinlar-shesterovka-nazorat-57757889.html
Россия қўшинлари Шестеровкани назоратга олди — Рубежное йўналишида йўл очилди
Россия қўшинлари Шестеровкани назоратга олди — Рубежное йўналишида йўл очилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги “Шимол” гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Шестеровка қишлоғи устидан назорат ўрнатганини маълум қилди. Идорага кўра, бу Рубежное йўналишида кейинги ҳаракатлар учун шароит яратади.
2026-05-21T17:28+0500
2026-05-21T17:28+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
учувчисиз қурилма
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/04/45038599_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_d9a1b8522d0a9195ade14d05eed421d0.jpg
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Шестеровка қишлоғи устидан назорат ўрнатди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Маълум қилинишича, операцияда “Шимол” гуруҳи бўлинмалари иштирок этган. Ҳужум бошланишидан олдин Россия ҳарбийлари ҳаводаги душман дронларини йўқ қилган.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, қишлоққа кирган ҳарбий хизматчилар бинолар ва ертўлаларни "тозалаш ишлар"ини олиб борган.Идоранинг таъкидлашича, Шестеровканинг назоратга олиниши ушбу йўналишдаги плацдармни кенгайтириш ва Северский Донецнинг ўнг қирғоғи бўйлаб Рубежное йўналишида кейинги ҳаракатлар учун шароит яратади.
https://sputniknews.uz/20260519/russia-qoshinlar-voloxovka-nazorat-57691864.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/04/45038599_97:0:672:431_1920x0_80_0_0_e15b51fb3de5e51a7da1898568f1a9f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, украина, учувчисиз қурилма, россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, учувчисиз қурилма, россия

Россия қўшинлари Шестеровкани назоратга олди — Рубежное йўналишида йўл очилди

17:28 21.05.2026
© © РИА Новости / Евгений БиятовБоевая работа российской артиллерии. Архивное фото
Боевая работа российской артиллерии. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.05.2026
© © РИА Новости / Евгений Биятов
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазирлиги “Шимол” гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Шестеровка қишлоғи устидан назорат ўрнатганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Шестеровка қишлоғи устидан назорат ўрнатди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
Маълум қилинишича, операцияда “Шимол” гуруҳи бўлинмалари иштирок этган. Ҳужум бошланишидан олдин Россия ҳарбийлари ҳаводаги душман дронларини йўқ қилган.
Шунингдек, зарба берувчи дрон операторлари ва артиллерия бўлинмалари Украина кучларининг ўт очиш позициялари ҳамда захираларига зарба берган.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, қишлоққа кирган ҳарбий хизматчилар бинолар ва ертўлаларни "тозалаш ишлар"ини олиб борган.
Идоранинг таъкидлашича, Шестеровканинг назоратга олиниши ушбу йўналишдаги плацдармни кенгайтириш ва Северский Донецнинг ўнг қирғоғи бўйлаб Рубежное йўналишида кейинги ҳаракатлар учун шароит яратади.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.05.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Волоховкани назоратга олди — хавфсизлик зонаси кенгаймоқда
19 Май, 16:10
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0