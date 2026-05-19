Россия қўшинлари Волоховкани назоратга олди — хавфсизлик зонаси кенгаймоқда
Россия Мудофаа вазирлиги “Шимол” қўшинлар гуруҳи Харков вилоятидаги Волоховка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатганини маълум қилди.
2026-05-19T16:10+0500
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. "Шимол" қўшинлар гуруҳининг 71-мотоўқчи дивизияси 126-мотоўқчи полки бўлинмалари Харьков вилоятидаги Волоховка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, ҳужум давомида разведка дронлари Украина ҳарбийларининг ўт очиш нуқталарини аниқлаган. Шундан сўнг мотоўқчи бўлинмалар зарба берувчи дронлар кўмагида бинолар, ертўлалар ва дала истеҳкомларида жойлашган позицияларни эгаллаган.Артиллерия бўлинмалари контрбатарея курашини олиб борган, шунингдек, Украина ҳарбийларининг дронларни бошқариш пунктлари ва алоқа тизимларига зарба берган.Волоховка Харьков вилоятининг Волчанск туманида, Волчья дарёсининг чап қирғоғида жойлашган. Аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилиши Харьков вилоятидаги хавфсизлик зонасини кенгайтириш, шунингдек, фронтнинг ушбу участкасидаги қатор аҳоли пунктларини боғловчи йўлни назорат қилиш имконини беради.
Украина томони аҳоли пунктини ушлаб туриш учун механизациялашган бригаданинг иккита йиғма ҳужум гуруҳини жалб қилган, аммо улар талафот кўриб, позицияларини тарк этган.
