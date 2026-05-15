Россия ҳарбийлари ҳафта давомида Николаевка, Чаривное ва Чайковкани озод қилди
Харьков ва Запорожье вилоятлари ва ДХРдаги қишлоқлар озод қилинди. 15.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-15T15:41+0500
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари ҳафта давомида учта аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Чайковка қишлоғи устидан назорат ўрнатилди.“Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчилари фаол ҳужумлар натижасида ДХРдаги Николаевкани озод қилди.“Шарқ” “Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Украина Қуролли кучлари мудофаасининг ичкарисига кириб боришда давом этиб, Запорожье вилоятидаги Чарвиное аҳоли пунктини озод қилишга муваффақ бўлди.Вазирликнинг таъкидлашича, Чарвиноенинг озод қилишини Орехова томон силжиш учун шарт-шароит яратади.
