Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260515/rossiya-harbiylari-57596287.html
Россия ҳарбийлари ҳафта давомида Николаевка, Чаривное ва Чайковкани озод қилди
Россия ҳарбийлари ҳафта давомида Николаевка, Чаривное ва Чайковкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Харьков ва Запорожье вилоятлари ва ДХРдаги қишлоқлар озод қилинди. 15.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-15T15:41+0500
2026-05-15T15:41+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
россия мудофаа вазирлиги
запорожье вилояти
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/19/50851524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed1be5aef68568a049652b40a2ca869e.jpg
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари ҳафта давомида учта аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Чайковка қишлоғи устидан назорат ўрнатилди.“Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчилари фаол ҳужумлар натижасида ДХРдаги Николаевкани озод қилди.“Шарқ” “Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Украина Қуролли кучлари мудофаасининг ичкарисига кириб боришда давом этиб, Запорожье вилоятидаги Чарвиное аҳоли пунктини озод қилишга муваффақ бўлди.Вазирликнинг таъкидлашича, Чарвиноенинг озод қилишини Орехова томон силжиш учун шарт-шароит яратади.
https://sputniknews.uz/20260501/rossiya-harbiylari-xarkov-57266839.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/19/50851524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_698d7272faeabae449240d32c6414f29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр)
дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр)

Россия ҳарбийлари ҳафта давомида Николаевка, Чаривное ва Чайковкани озод қилди

15:41 15.05.2026
© Sputnik / Сергей БобылевБоевая подготовка штурмовых подразделений
Боевая подготовка штурмовых подразделений - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
Oбуна бўлиш
Харьков ва Запорожье вилоятлари ва ДХРдаги қишлоқлар озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари ҳафта давомида учта аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Чайковка қишлоғи устидан назорат ўрнатилди.
“Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчилари фаол ҳужумлар натижасида ДХРдаги Николаевкани озод қилди.
“Шарқ” “Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Украина Қуролли кучлари мудофаасининг ичкарисига кириб боришда давом этиб, Запорожье вилоятидаги Чарвиное аҳоли пунктини озод қилишга муваффақ бўлди.
Вазирликнинг таъкидлашича, Чарвиноенинг озод қилишини Орехова томон силжиш учун шарт-шароит яратади.
Боевое слаживание штурмовиков группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.05.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Покаляноени озод қилди
1 Май, 16:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0