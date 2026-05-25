https://sputniknews.uz/20260525/tashkent-kochalar-nomlar-ozgarish-57847938.html
Амир Темур, Бинокор, Миллий боғ: Тошкентда қайси кўчалар номлари ўзгариши мумкин?
Амир Темур, Бинокор, Миллий боғ: Тошкентда қайси кўчалар номлари ўзгариши мумкин?
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент аҳолиси 8 июнга қадар айрим кўча ва мавзеларни номлаш ёки қайта номлаш бўйича ўз фикрини билдириши мумкин. Таклифлар Мирзо Улуғбек ва Яккасарой туманларига тааллуқли.
2026-05-25T14:12+0500
2026-05-25T14:12+0500
2026-05-25T14:12+0500
тошкент
ўзбекистон
жамият
ном
мирзо улуғбек тумани
яккасарой тумани
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37207850_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_fb5d60a153e4e71a95f36d9405c62cdf.jpg
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. Тошкентда Мирзо Улуғбек ва Яккасарой туманларидаги айрим мавзе ва кўчаларни номлаш ҳамда қайта номлаш бўйича таклифлар келиб тушди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.“Географик объектларнинг номлари тўғрисида”ги қонунга мувофиқ, бундай таклифлар бўйича маҳаллий аҳоли фикри ўрганилади. Шу мақсадда пойтахт аҳолиси geonom.tashkent.uz сайти орқали ўз муносабатини билдириши мумкин.Фикрлар, шунингдек, қуйидаги шаклларда ҳам қабул қилинади:• +998-71-210-04-13 рақами орқали — иш кунлари соат 09:00 дан 17:00 гача;• 100060, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Ислом Каримов шоҳкўчаси, 51-уй манзилига хат юбориш орқали;• geonom@digitaltashkent.uz электрон почтасига мурожаат қилиш орқали.Маҳаллий аҳоли 2026 йил 8 июнга қадар ўз муносабатини билдириши мумкин. Кейин таклифлар белгиланган тартибда кўриб чиқилади.
https://sputniknews.uz/20251024/turar-joy-majmualari-ozbekcha-52948841.html
ўзбекистон
мирзо улуғбек тумани
яккасарой тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37207850_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d393927880485d9ece02c944533ebe21.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, ўзбекистон, жамият, ном, мирзо улуғбек тумани, яккасарой тумани
тошкент, ўзбекистон, жамият, ном, мирзо улуғбек тумани, яккасарой тумани
Амир Темур, Бинокор, Миллий боғ: Тошкентда қайси кўчалар номлари ўзгариши мумкин?
Мирзо Улуғбек ва Яккасарой туманларидаги айрим мавзе ва кўчаларни номлаш ҳамда қайта номлаш таклиф этилмоқда. Таклиф этилган мавзе ва кўчалар рўйхати Geonom порталида эълон қилинган
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik.
Тошкентда Мирзо Улуғбек ва Яккасарой туманларидаги айрим мавзе ва кўчаларни номлаш ҳамда қайта номлаш бўйича таклифлар келиб тушди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
“Географик объектларнинг номлари тўғрисида”ги қонунга мувофиқ, бундай таклифлар бўйича маҳаллий аҳоли фикри ўрганилади. Шу мақсадда пойтахт аҳолиси geonom.tashkent.uz сайти орқали ўз муносабатини билдириши мумкин.
Geonom порталида овоз бериш 25 майдан 8 июнгача давом этади.
Фикрлар, шунингдек, қуйидаги шаклларда ҳам қабул қилинади:
• +998-71-210-04-13 рақами орқали — иш кунлари соат 09:00 дан 17:00 гача;
• 100060, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Ислом Каримов шоҳкўчаси, 51-уй манзилига хат юбориш орқали;
• geonom@digitaltashkent.uz электрон почтасига мурожаат қилиш орқали.
Маҳаллий аҳоли 2026 йил 8 июнга қадар ўз муносабатини билдириши мумкин. Кейин таклифлар белгиланган тартибда кўриб чиқилади.