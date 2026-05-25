Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260525/sel-xavf-uzbekistan-viloyat-57851897.html
Яна сел хавфи: Ўзбекистоннинг 9 та вилоятида эҳтиёткорликка чақирилди
Яна сел хавфи: Ўзбекистоннинг 9 та вилоятида эҳтиёткорликка чақирилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзгидромет 26 май — 1 июнь кунлари Қашқадарё, Сурхондарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах, Тошкент, Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларида сел хавфи борлигидан огоҳлантирди.
2026-05-25T15:52+0500
2026-05-25T15:52+0500
об-ҳаво
ўзбекистонда об-ҳаво
сел
сув
ўзгидромет
ёмғир
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/11/86/118684_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_e687c25802225699986a3b9441d5170c.jpg
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. Ўзбекистоннинг 9 та вилоятида сел-сув тошқинлари хавфи эълон қилинди. Бу ҳақда Ўзгидромет тезкор гидрометеорологик ахборотида маълум қилди.Маълум қилинишича, 26 май — 1 июнь кунлари кутилаётган ёмғирлар сабаб республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкин. Сел хавфи қуйидаги ҳудудларда сақланиб турибди:• Қашқадарё вилояти: Яккабоғ, Деҳқонобод, Чироқчи, Китоб, Шаҳрисабз, Қамаши, Ғузор туманлари;• Сурхондарё вилояти: Сариосиё, Узун, Олтинсой, Денов, Бойсун, Шеробод, Шўрчи, Қумқўрғон, Музробот туманлари;• Самарқанд вилояти: Ургут, Самарқанд, Булунғур, Нуробод, Қўшработ, Каттақўрғон, Паяриқ, Жомбой, Иштихон туманлари;• Навоий вилояти: Хатирчи, Навбаҳор, Нурота, Конимех, Кармана туманлари;• Жиззах вилояти: Зомин, Бахмал, Ғаллаорол, Шароф Рашидов, Фориш, Янгиобод туманлари;• Тошкент вилояти: Оҳангарон, Бўстонлиқ, Паркент, Пискент, Ўртачирчиқ, Юқоричирчиқ туманлари, Ангрен ва Олмалиқ шаҳарлари;• Наманган вилояти: Поп, Косонсой, Чортоқ, Чуст, Наманган, Янгиқўрғон туманлари;• Фарғона вилояти: Сўх, Шоҳимардон, Фарғона, Бешариқ туманлари;• Андижон вилояти: Андижон, Асака, Жалақудуқ, Қўрғонтепа, Пахтаобод, Избоскан, Хўжаобод, Марҳамат туманлари ва Хонабод шаҳри.Ўзгидромет тоғолди ва тоғли ҳудудларда истиқомат қилувчи фуқаролар, дам олувчилар ҳамда тоғли ҳудудларда ҳаракатланувчи ҳайдовчиларни эҳтиёткорлик чораларини кўришга чақирди.Шунингдек, республиканинг айрим ҳудудларида ёмғир сувлари тўпланиши эҳтимоли бор. Бу эса айрим жойларни сув босишига олиб келиши мумкин.Сўнгги кунларда сел хавфи мавзуси янада долзарблашди. 22 май куни Жиззах, Тошкент, Қашқадарё, Навоий, Сурхондарё ва Самарқанд вилоятларининг айрим ҳудудларида сел кузатилган.
https://sputniknews.uz/20260511/tashkent-yomgir-kochalar-suv-bosish-57492956.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/11/86/118684_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_a8aae08dac2bedcc9414b072b8c06a73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
об-ҳаво, ўзбекистонда об-ҳаво, сел, сув, ўзгидромет, ёмғир
об-ҳаво, ўзбекистонда об-ҳаво, сел, сув, ўзгидромет, ёмғир

Яна сел хавфи: Ўзбекистоннинг 9 та вилоятида эҳтиёткорликка чақирилди

15:52 25.05.2026
© пресс-служба МЧС КРСелевой поток
Селевой поток - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.05.2026
© пресс-служба МЧС КР
Oбуна бўлиш
Ўзгидромет 26 май — 1 июнь кунлари тоғолди ва тоғли ҳудудларда сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкинлигини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. Ўзбекистоннинг 9 та вилоятида сел-сув тошқинлари хавфи эълон қилинди. Бу ҳақда Ўзгидромет тезкор гидрометеорологик ахборотида маълум қилди.
Маълум қилинишича, 26 май — 1 июнь кунлари кутилаётган ёмғирлар сабаб республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкин.
Сел хавфи қуйидаги ҳудудларда сақланиб турибди:
Қашқадарё вилояти: Яккабоғ, Деҳқонобод, Чироқчи, Китоб, Шаҳрисабз, Қамаши, Ғузор туманлари;
Сурхондарё вилояти: Сариосиё, Узун, Олтинсой, Денов, Бойсун, Шеробод, Шўрчи, Қумқўрғон, Музробот туманлари;
Самарқанд вилояти: Ургут, Самарқанд, Булунғур, Нуробод, Қўшработ, Каттақўрғон, Паяриқ, Жомбой, Иштихон туманлари;
Навоий вилояти: Хатирчи, Навбаҳор, Нурота, Конимех, Кармана туманлари;
Жиззах вилояти: Зомин, Бахмал, Ғаллаорол, Шароф Рашидов, Фориш, Янгиобод туманлари;
Тошкент вилояти: Оҳангарон, Бўстонлиқ, Паркент, Пискент, Ўртачирчиқ, Юқоричирчиқ туманлари, Ангрен ва Олмалиқ шаҳарлари;
Наманган вилояти: Поп, Косонсой, Чортоқ, Чуст, Наманган, Янгиқўрғон туманлари;
Фарғона вилояти: Сўх, Шоҳимардон, Фарғона, Бешариқ туманлари;
Андижон вилояти: Андижон, Асака, Жалақудуқ, Қўрғонтепа, Пахтаобод, Избоскан, Хўжаобод, Марҳамат туманлари ва Хонабод шаҳри.
Ўзгидромет тоғолди ва тоғли ҳудудларда истиқомат қилувчи фуқаролар, дам олувчилар ҳамда тоғли ҳудудларда ҳаракатланувчи ҳайдовчиларни эҳтиёткорлик чораларини кўришга чақирди.
Шунингдек, республиканинг айрим ҳудудларида ёмғир сувлари тўпланиши эҳтимоли бор. Бу эса айрим жойларни сув босишига олиб келиши мумкин.
Сўнгги кунларда сел хавфи мавзуси янада долзарблашди. 22 май куни Жиззах, Тошкент, Қашқадарё, Навоий, Сурхондарё ва Самарқанд вилоятларининг айрим ҳудудларида сел кузатилган.
10 мая в результате осадков в Ташкенте поступили обращения о скоплении воды в 23 пунктах города - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.05.2026
Тошкентда ёмғирдан кейин нега айрим кўчаларни сув босди?
11 Май, 14:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0