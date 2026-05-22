Россия ва Ўзбекистон юқори даражали кенг қамровли стратегик шерикликка эришди – Матвиенко
Россия Федерация Кенгаши спикери икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар изчил ривожланаётганини таъкидлади. 22.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон юқори даражали кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчиликка эришди. Бу ҳақда Россия Федерация Кенгаши спикери, МДҲ Парламентлараро Ассамблеясининг кенгаши раиси Валентина Матвиенко Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева билан учрашувда маълум қилди.Шунингдек, у Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга Ленинград қамали фахрийларига ғамхўрлиги ва илиқ муносабати учун миннатдорлик билдирди.Бундан ташқари, Матвиенко ўтган йили Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми ошганини қайд этиб, “Россия-Ўзбекистон муносабатлари халқларимиз манфаати йўлида гуллаб-яшнаётганини” айтди.
“Бугунги кунда давлатларимиз ўртасидаги муносабатлар шу қадар жадал ривожланиб, шундай яхши натижаларга эришмоқда. Президентларимиз раҳбарлигида, уларнинг саъй-ҳаракатлари ва ўзаро тушуниши туфайли биз энг юқори даражадаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчиликка эришдик. Бу кўп нарсани англатади”, - деди Матвиенко.
Шунингдек, у Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга Ленинград қамали фахрийларига ғамхўрлиги ва илиқ муносабати учун миннатдорлик билдирди.
Бундан ташқари, Матвиенко ўтган йили Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми ошганини қайд этиб, “Россия-Ўзбекистон муносабатлари халқларимиз манфаати йўлида гуллаб-яшнаётганини” айтди.