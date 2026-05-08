https://sputniknews.uz/20260508/galaba-russia-uzbekistan-video-57542099.html
Буюк Ғалаба, Россия ва Ўзбекистон: ёдда сақлаш муҳим - видео
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон мультимедия матбуот марказида Буюк Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.
2026-05-08T21:03+0500
21:03 08.05.2026 (янгиланди: 15:08 13.05.2026)
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik.
Медиа-тадбир Улуғ Ватан уруши фахрийси, ёши юздан ошган Акмал Акрамовнинг мурожаати билан бошланди. Sputnik Ўзбекистон
мухбири фахрий билан меҳмон бўлиб, унинг мурожаатини ёзиб олди.
Акмал Акрамов бугунги кунда Ўзбекистондаги фахрийлар ҳурмат-эҳтиром билан ўралганини, шунингдек, уларга Ўзбекистон ва Россия президентлари томонидан кўрсатилаётган шахсий эътиборни қайд этди.
У бир неча бор Россия делегациялари билан учрашган, Макка зиёратига борган, Кисловодскда дам олган, ҳарбий комиссарлик ва турли ташкилотлар вакиллари уни мунтазам йўқлаб туришади.
"Халқимизга янада кўпроқ меҳр-оқибат ва дўстлик тилайман," - деди фахрий республика аҳлини кириб келаётган 9 май байрами билан табриклар экан.
Унинг сўзларига кўра, бугунги кунда Ўзбекистон барча давлатлар билан дўст бўлиб яшамоқда, республика ривожланмоқда ва одамлар учун муносиб шароитлар яратилмоқда.
Умумий тарихий хотиранинг аҳамияти ҳақида Россия ҳарбий-тарихий жамиятининг илмий директори Михаил Мягков ҳам гапирди.
Унинг сўзларига кўра, айнан Улуғ Ватан уруши хотираси Россия ва Ўзбекистонни иқтисодиёт ёки сиёсатдан кам бўлмаган даражада бирлаштиради.
Мягков уруш йилларида Ўзбекистон эвакуация қилинганлар учун нажот масканига айланганини эслатди.
"Ўшанда Ўзбекистон бир миллионга яқин одамни, жумладан, 200 минг болани қабул қилган. Бу ерда одамларни ўз қариндошларидек қабул қилишди," - деди у.
Мутахассис уруш хотираси ҳали ҳам бутун постсовет макони халқларини бирлаштиришини алоҳида таъкидлади. Бугунги кунда совет аскарлари ёдгорликларига Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва бошқа мамлакатлардан одамлар ташриф буюрмоқда.
"Бу кўп миллатли армия эди ва айнан бирдамлик туйғуси бизни бирлаштирган эди. Бирликсиз келажакни қуриб бўлмайди," - деди Мягков.
"Россотрудничество"нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская уруш хотирасини сақлаш билан боғлиқ лойиҳалар ҳақида гапирди. Унинг сўзларига кўра, ташкилот талабалар театр фестивалини кенгайтириш ва унда иштирок этиш учун миллий университетларни жалб қилишни режалаштирмоқда.
Лойиҳанинг биринчи постановкаси ҚФУ Жиззах филиали талабалари томонидан Ўзбекистон давлат ёшлар театри мураббийлари билан ҳамкорликда тайёрланган "Бу ерда тонглар сокин..." пьесаси бўлди.
"Менимча, бу Ўзбекистондаги Россотрудничествонинг 25 йиллиги ва 9 май арафасидаги энг муҳим лойиҳалардан биридир," - деди Старосельская.
Шунингдек, у Россиядан келган ҳомийлар умумий қаҳрамонлар ҳайкалларини таъмирлашда иштирок этишга тайёрлигини маълум қилди.
"Маъно" илмий-тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашев бугунги кунда ёшлар Буюк Ғалаба мавзусига янгича ёндашаётганини ва бу ҳақиқий кашфиёт бўлганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, нафақат таниқли экспертлар, балки ёшларнинг Евроосиёнинг хотираси, келажаги ва роли ҳақидаги фикрларини эшитиш айниқса муҳим эди.
"Ғалабанинг умумий хотираси биз олдинга, хавфсизлик, ҳамкорлик ва умумий тараққиёт масалаларига қарашимиз керак бўлган пойдевордир," - деди Эргашев.