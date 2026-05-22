https://sputniknews.uz/20260522/rossiya-ozbekiston-madaniyati-kunlari-57771998.html
Россияда Ўзбекистон маданияти кунларини ўтказиш режалаштирилмоқда
Шу йил кузида Россияда Ўзбекистон маданияти кунларини ўтказиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Россия Федерация Кенгаши спикери Валентина Матвиенко Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева билан учрашувда маълум қилди.
2026-05-22T11:29+0500
Ўтган йили Ўзбекистонда Россия маданияти кунлари бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Шу йил кузида Россияда Ўзбекистон маданияти кунларини ўтказиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Россия Федерация Кенгаши спикери Валентина Матвиенко Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева билан учрашувда маълум қилди.
“Ўзбекистон маданият усталарини интиқлик билан кутиб қоламиз”, - деди у.
Матвиенко Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатлар жадал ривожланиб, кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик даражасига етганини урғулади.
Эслатамиз, 2024 йил ноябрида Россияда Ўзбекистон маданияти кунлари
, 2025 йил майида эса Ўзбекистонда Россия маданияти кунлари
бўлиб ўтганди.