Қурбон ҳайити муносабати билан эҳтиёжманд аҳоли қўллаб-қувватланади
Қурбон ҳайити муносабати билан эҳтиёжманд аҳоли қўллаб-қувватланади
Чора-тадбирлар “Вақф” хайрия жамоат фондига ажратиладиган 690 миллиард сўм маблағ ҳисобидан молиялаштирилади. 22.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-22T09:33+0500
2026-05-22T09:33+0500
жамият
ўзбекистон
қурбон ҳайити
шавкат мирзиёев
жамият, ўзбекистон, қурбон ҳайити, шавкат мирзиёев

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по поддержке социально уязвимых слоев населения в связи с праздником Курбан хайит.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по поддержке социально уязвимых слоев населения в связи с праздником Курбан хайит. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.05.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қурбон ҳайити муносабати билан эҳтиёжманд аҳолини ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш юзасидан таклифлар тақдимоти билан танишди.
Тақдимотда Ўзбекистон мусулмонлари идораси, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси ҳамда “Вақф” хайрия жамоат фонди томонидан ишлаб чиқилган таклифлар ҳақида ахборот берилди.
Уларга кўра, Қурбон ҳайити муносабати билан кенг кўламли тадбирларни амалга ошириш назарда тутилмоқда.
Жумладан,
оғир ва ногиронликни келтириб чиқарувчи касалликларга чалинган 10 минг нафар болада жарроҳлик амалиёти ўтказиш;
2,3 минг нафар онкологик, гематологик ва онкогематологик ташхиси қўйилган беморларни тиббий текширувдан ўтказиш, даволаш ва жарроҳлик амалиётлари;
камида 350 нафар беморда жигар ва буйрак трансплантацияси амалиётларини ўтказиш харажатларини қоплаш кўзда тутилган.
Ижтимоий ҳимояга муҳтож болаларни қўллаб-қувватлашга ҳам алоҳида эътибор қаратилади. 8 минг нафардан зиёд етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар ҳамда ватан сарҳадларини ҳимоя қилиш йўлида қурбон бўлган ота-оналарнинг фарзандларининг омонат ҳисобварақларига 200 доллар ўтказиб берилади.
Бундан ташқари, 500 та масжидда аҳоли учун қулай шароитлар яратиш мақсадида замонавий таҳоратхоналар қуриш, реконструкция қилиш ёки таъмирлаш, шунингдек, жойлардаги қабристонларни обод қилиш ишлари амалга оширилади.
Давлат таъминотидаги оилалар, ўзгалар парваришига муҳтож бўлган ёлғиз яшовчи ҳамда ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бўлган шахслар озиқ-овқат тўпламлари билан таъминланади.
Мазкур чора-тадбирлар “Вақф” хайрия жамоат фондига ажратиладиган 690 миллиард сўм маблағ ҳисобидан молиялаштирилади.
Шунингдек, ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли тоифалари учун эҳсон дастурхонлари ёзиш, зиёратгоҳлар ва диний таълим ташкилотларида қурбонлик тадбирларини ўтказиш режалаштирилган.
Президент эҳтиёжманд аҳолини қўллаб-қувватлаш, беморларни даволаш ва болаларга кўмак кўрсатиш билан боғлиқ тадбирлар шаффоф ва манзилли ташкил этилиши зарурлигини таъкидлади ҳамда мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.
Ансамбль религиозного комплекса Хазрати Имам в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.05.2026
Қурбон ҳайити 27 май куни нишонланади: ўзбекистонликлар 5 кун дам олади
Кеча, 09:14
