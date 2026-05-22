Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260522/peskov-57787825.html
Песков Украинанинг ЛХРдаги коллежга берган зарбасини қабиҳ жиноят деб атади
Песков Украинанинг ЛХРдаги коллежга берган зарбасини қабиҳ жиноят деб атади
Sputnik Ўзбекистон
Омбудсмен Яна Лантратованинг маълум қилишича, Украина дрони ҳужуми оқибатида 4 киши ҳалок бўлган. 22.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-22T16:21+0500
2026-05-22T16:21+0500
дунёда
луганск халқ республикаси (лхр)
дмитрий песков
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/16/57775382_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20115ebad814f40d45a5ed030945291c.png
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг Луганск Халқ Республикасидаги коллежга берган зарбаси қабиҳ жиноятдир. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Песковнинг сўзларига кўра, бу жиноят учун жавобгарлар жазоланиши шарт.22 майга ўтар кечаси Украина армияси Луганск педагогика университетининг Старобельск профессионал коллежи ўқув биноси ва ётоқхонасига ҳужум қилди. ЛХР раҳбари Леонид Пасечник бунинг оқибатида 35 киши жабрланганини маълум қилди. Дрон билан ҳужум қилинган вақтда у ерда 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган 86 нафар бола бўлган. Кейинроқ ЛХР ССВ 40 киши жароҳат олганини билдирди. Омбудсмен Яна Лантратованинг маълум қилишича, 4 киши ҳалок бўлган.Коллеж ётоқхонаси вайроналари остидан уч киши чиқариб олинган. Россия ТИВнинг ўта муҳим топшириқлари бўйича элчиси Родион Мирошникнинг сўзларига кўра, у ерда коллежнинг 18 нафаргача жабрланган талаба ва ўқитувчилари бўлиши мумкин.Россия Тергов қўмитаси “Теракт” моддаси билан жиноий иш очган.
https://sputniknews.uz/20260522/ukraina-lxr-zarba-57775810.html
луганск халқ республикаси (лхр)
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/16/57775382_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e6a470d8cb9a09b059b79de5d8474ad3.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, луганск халқ республикаси (лхр), дмитрий песков, россия, украина
дунёда, луганск халқ республикаси (лхр), дмитрий песков, россия, украина

Песков Украинанинг ЛХРдаги коллежга берган зарбасини қабиҳ жиноят деб атади

16:21 22.05.2026
© Foto : MAX / Леонид ПасечникВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.05.2026
© Foto : MAX / Леонид Пасечник
Oбуна бўлиш
Омбудсмен Яна Лантратованинг маълум қилишича, Украина дрони ҳужуми оқибатида 4 киши ҳалок бўлган.
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг Луганск Халқ Республикасидаги коллежга берган зарбаси қабиҳ жиноятдир. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Бу Киев режимининг галдаги жинояти. Болалар ва ёшлар бўлган таълим объектига зарба бериш. Бу қабиҳ жиноят”, - деди Кремль вакили.
Песковнинг сўзларига кўра, бу жиноят учун жавобгарлар жазоланиши шарт.
22 майга ўтар кечаси Украина армияси Луганск педагогика университетининг Старобельск профессионал коллежи ўқув биноси ва ётоқхонасига ҳужум қилди. ЛХР раҳбари Леонид Пасечник бунинг оқибатида 35 киши жабрланганини маълум қилди. Дрон билан ҳужум қилинган вақтда у ерда 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган 86 нафар бола бўлган. Кейинроқ ЛХР ССВ 40 киши жароҳат олганини билдирди. Омбудсмен Яна Лантратованинг маълум қилишича, 4 киши ҳалок бўлган.
Коллеж ётоқхонаси вайроналари остидан уч киши чиқариб олинган. Россия ТИВнинг ўта муҳим топшириқлари бўйича элчиси Родион Мирошникнинг сўзларига кўра, у ерда коллежнинг 18 нафаргача жабрланган талаба ва ўқитувчилари бўлиши мумкин.
Россия Тергов қўмитаси “Теракт” моддаси билан жиноий иш очган.
Последствия атаки ВСУ по колледжу в ЛНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.05.2026
Украина ЛХРда талабалар бўлган коллеж ётоқхонасига зарба берди
13:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0