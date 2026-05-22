Песков Украинанинг ЛХРдаги коллежга берган зарбасини қабиҳ жиноят деб атади
Омбудсмен Яна Лантратованинг маълум қилишича, Украина дрони ҳужуми оқибатида 4 киши ҳалок бўлган. 22.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-22T16:21+0500
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг Луганск Халқ Республикасидаги коллежга берган зарбаси қабиҳ жиноятдир. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Бу Киев режимининг галдаги жинояти. Болалар ва ёшлар бўлган таълим объектига зарба бериш. Бу қабиҳ жиноят”, - деди Кремль вакили.
Песковнинг сўзларига кўра, бу жиноят учун жавобгарлар жазоланиши шарт.
22 майга ўтар кечаси Украина армияси Луганск педагогика университетининг Старобельск профессионал коллежи ўқув биноси ва ётоқхонасига ҳужум қилди.
ЛХР раҳбари Леонид Пасечник бунинг оқибатида 35 киши жабрланганини маълум қилди. Дрон билан ҳужум қилинган вақтда у ерда 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган 86 нафар бола бўлган. Кейинроқ ЛХР ССВ 40 киши жароҳат олганини билдирди. Омбудсмен Яна Лантратованинг маълум қилишича, 4 киши ҳалок бўлган.
Коллеж ётоқхонаси вайроналари остидан уч киши чиқариб олинган. Россия ТИВнинг ўта муҳим топшириқлари бўйича элчиси Родион Мирошникнинг сўзларига кўра, у ерда коллежнинг 18 нафаргача жабрланган талаба ва ўқитувчилари бўлиши мумкин.
Россия Тергов қўмитаси “Теракт” моддаси билан жиноий иш очган.