https://sputniknews.uz/20260522/ukraina-lxr-zarba-57775810.html
Украина ЛХРда талабалар бўлган коллеж ётоқхонасига зарба берди
Украина ЛХРда талабалар бўлган коллеж ётоқхонасига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Украина Қуролли кучлари дронлар ёрдамида Луганск Халқ Республикасидаги (ЛХР) Старобельск профессионал коллежи ўқув биноси ва ётоқхонасига зарба берди, ҳужум оқибатида 35 киши жароҳатланди.
2026-05-22T13:01+0500
2026-05-22T13:01+0500
2026-05-22T13:01+0500
дунёда
луганск халқ республикаси (лхр)
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/16/57775773_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba958c099edd5256f09891052d73b2e1.jpg
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Украина Қуролли кучлари дронлар ёрдамида Луганск Халқ Республикасидаги (ЛХР) Старобельск профессионал коллежи ўқув биноси ва ётоқхонасига зарба берди, ҳужум оқибатида 35 киши жароҳатланди. Бу ҳақда ЛХР раҳбари Леонид Пасечник маълум қилди.Маълум қилинишича, у ерда ҳужум пайтида 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган 86 нафар бола бўлан. Улардан 35 нафари турли даражада жароҳат олган.Қутқарувчилар вайроналар остидан икки кишини чиқариб олиб, шифокорларга топширган. Вайроналар остидан болалар қолиб кетмоқда, уларни қутқариш ишлари давом этмоқда.Фавқулодда хизматлар ходимлари ҳодиса жойида иш олиб боряпти, барча зарурий ёрдам кўрсатилмоқда.Сўнгги маълумотларга кўра, вайроналар остидан коллежнинг ҳалок бўлган талабаси жасади олиб чиқилган.
луганск халқ республикаси (лхр)
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/16/57775773_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33da552788225e086efc6eb6b8e4c4e3.jpg
Последствия атаки ВСУ по колледжу в ЛНР
Sputnik Ўзбекистон
Три человека извлечены из-под завалов колледжа в Старобельске, они переданы бригаде скорой медицинской помощи – МЧС РФ
2026-05-22T13:01+0500
true
PT0M31S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, луганск халқ республикаси (лхр), украина, россия
дунёда, луганск халқ республикаси (лхр), украина, россия
Украина ЛХРда талабалар бўлган коллеж ётоқхонасига зарба берди
Ҳозир вайроналар остидан ҳалок бўлган бир талабанинг жасади олиб чиқилган.
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Украина Қуролли кучлари дронлар ёрдамида Луганск Халқ Республикасидаги (ЛХР) Старобельск профессионал коллежи ўқув биноси ва ётоқхонасига зарба берди, ҳужум оқибатида 35 киши жароҳатланди. Бу ҳақда ЛХР раҳбари Леонид Пасечник маълум қилди.
“Бугун тунда фожиа юз берди. УҚК ухлаб ётган болаларни мўлжаллаб зарба берди. Душманнинг учувчисиз учиш қурилмалари педуниверситетимизнинг Старобельск профессионал коллежи ўқув биноси ва ётоқхонасига ҳужум қилди”, - дея ёзди у.
Маълум қилинишича, у ерда ҳужум пайтида 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган 86 нафар бола бўлан. Улардан 35 нафари турли даражада жароҳат олган.
Қутқарувчилар вайроналар остидан икки кишини чиқариб олиб, шифокорларга топширган. Вайроналар остидан болалар қолиб кетмоқда, уларни қутқариш ишлари давом этмоқда.
Фавқулодда хизматлар ходимлари ҳодиса жойида иш олиб боряпти, барча зарурий ёрдам кўрсатилмоқда.
Сўнгги маълумотларга кўра, вайроналар остидан коллежнинг ҳалок бўлган талабаси жасади олиб чиқилган.