Ўзбекистонда китобхонлар 50 минг долларга эга чиқиши мумкин
Энди ҳар йили “Миллий китобхонлик ҳаракати”нинг финал босқичи президент даражасида ўтказилади. Дастурнинг умумий йиллик мукофот фонди 240 минг долларни ташкил этади. Бош соврин соҳиби 50 минг доллар билан тақдирланади. Унда умумтаълим мактабларининг 1-синфдан 11-синфгача бўлган ўқувчилари иштирок этиши мумкин.
2026-05-22T16:50+0500
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатда китобхонликни ривожлантириш бўйича умуммиллий ҳаракатга старт бериш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Энди ҳар йили “Миллий китобхонлик ҳаракати”нинг финал босқичи президент даражасида ўтказилади.Таъкидланишича, мазкур ҳаракат мамлакатнинг барча ҳудудларини қамраб олади. Унда умумтаълим мактабларининг 1-синфдан 11-синфгача бўлган ўқувчилари иштирок этиши мумкин.Президент ушбу ташаббус мактаблар, оилалар ва бутун жамиятда китобхонлик муҳитини кучайтириш, ёшлар қалбида янги бунёдкорлик руҳини уйғотишга хизмат қилишини таъкидлади.Маросимда президент барча ўқувчи-ёшлар, устозлар, ота-оналар ва кенг жамоатчиликни ушбу умуммиллий ҳаракатда фаол иштирок этишга чақирди.
Мамлакатда“Миллий китобхонлик ҳаракати” дастури бошланди.
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатда китобхонликни ривожлантириш бўйича умуммиллий ҳаракатга старт бериш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Энди ҳар йили “Миллий китобхонлик ҳаракати”нинг финал босқичи президент даражасида ўтказилади.
Дастурнинг умумий йиллик мукофот фонди 240 минг долларни ташкил этади. Бош соврин соҳиби 50 минг доллар билан тақдирланади.
Таъкидланишича, мазкур ҳаракат мамлакатнинг барча ҳудудларини қамраб олади. Унда умумтаълим мактабларининг 1-синфдан 11-синфгача бўлган ўқувчилари иштирок этиши мумкин.
Президент ушбу ташаббус мактаблар, оилалар ва бутун жамиятда китобхонлик муҳитини кучайтириш, ёшлар қалбида янги бунёдкорлик руҳини уйғотишга хизмат қилишини таъкидлади.
“Мен ушбу дастурни шунчаки китоб ўқиш мусобақаси эмас, балки жонажон Ватанимиз келажаги учун стратегик инвестиция деб биламан. Агар биз бугун болаларимизнинг қўлига яхши китоб берсак, эртага улар Янги Ўзбекистоннинг буюк келажагини барпо этишга албатта қодир бўладилар, – деди Мирзиёев.
Маросимда президент барча ўқувчи-ёшлар, устозлар, ота-оналар ва кенг жамоатчиликни ушбу умуммиллий ҳаракатда фаол иштирок этишга чақирди.