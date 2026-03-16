Китобга меҳр сабаб бошланган муҳаббат қиссаси: “800 китоб”ли келин хонадонидан интервью
© Из личного архива Насибахон ИброхимовойНасибахон Иброхимова в качестве приданого отправила в дом жениха 800 книг
© Из личного архива Насибахон Иброхимовой
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Китобхонлар танловида танишган бу келин-куёвнинг кутубхонасида ҳозир 1500та китоб бор. Келиннинг қайнонаси айтишича, қизнинг китобга меҳрини билгач, у сепи эмас, китоблар кераклигини айтган
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Андижонлик Насибахон Иброҳимованинг куёвнинг уйига 800 та китоб юборгани ҳақидаги хабарлар ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
Sputnik Ўзбекистон мухбири қиз ва унинг оиласини янги қариндошларига анъанавий сеп — олтин, мебель ва чиройли костюмлар эмас, балки китоблар тўпламини юборишга нима ундаганини аниқлашга қарор қилди.
Насибахон ва Миржалолнинг муҳаббат тарихи уч йил аввал бошланган. Ўша пайтда Насибахон Андижон давлат университетида, Миржалол эса Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетида таҳсил оларди. Бўлажак келин-куёв Ёшлар ишлари агентлиги томонидан ўтказилган китобхонлар танловида танишиб, вақт ўтиши билан улар ўртасида дўстлик ришталари боғланди.
© Sputnik800 книг: невеста из Андижана отправила жениху необычное приданное
800 книг: невеста из Андижана отправила жениху необычное приданное
© Sputnik
"Миржалол китоблар қуршовида улғайган. Эр-хотин ҳар йили ёзда болаларини Қарши шаҳридаги китоб дўконига олиб борар, болалар ўзларига ёққан китобни ўзлари танлар эдилар. Оиланинг тўнғич фарзанди бўлган Миржалол ҳар доим бир нечта китобларни олиб, кейинчалик укалари билан бирга ўқирди. Китобга меҳр уйғотар эканмиз, ўғлимиз ўз ҳаётини китоб билан боғлашга қарор қилади, деб ўйламагандик. Китоблар унинг пойтахтдаги олий ўқув юртига ўқишга кириши ва уни тугатиши, турмуш ўртоғини учратиши ва ўзига ёқадиган иш топишига ёрдам берди," - дейди Кўкдала туманида туғилган куёвнинг онаси Меҳри Диёрова.
Насибахоннинг қайнонаси тан олишича, у болалигиданоқ тўрт ўғлига тилла таққан келин керак эмаслигини айтиб келган.
"Оиланинг келажаги келинларга боғлиқ. Менга эса невара-чевараларимнинг билимли бўлиши муҳим," - дея эътироф этади касби шифокор бўлган Меҳри Диёрова.
Олтинчи синфда Миржалол ўз пулига синфдошидан “Юлдузли тунлар” китобини сотиб олган, шундан сўнг у шахсий кутубхонасини яратишга жиддий киришган. Айтишича, мазкур асар унга шу қадар кучли таъсир қилганки, ҳатто укасига китоб муаллифи шарафига Бобур деб исм қўйишни илтимос қилган.
Вақт ўтиши билан унинг кутубхонасида 700 га яқин китоб жамланди.
Ўтган йили Миржалол ота-онасига орзусидаги қизни учратганини айтган. Онаси бўлажак келинининг китобга бўлган меҳрини билиб, дарҳол уларга сепи эмас, айнан китоблар кераклигини айтган.
© Из личного архива Насибахон ИброхимовойНасибахон Иброхимова в качестве приданого отправила в дом жениха 800 книг
Насибахон Иброхимова в качестве приданого отправила в дом жениха 800 книг
© Из личного архива Насибахон Иброхимовой
"Китоблар ортилган машина 16 соат юрди. Уларни бир жойга тўплаб, 1,5 минг китобдан иборат салмоқли кутубхонага эга бўлдик. Айтганча, тўй ўтган йилнинг август ойида бўлиб ўтди," - дея таъкидлади Насибахоннинг қайнонаси.
Ёш келин-куйов жорий йилнинг 8 март куни кенгроқ танилди. Маҳаллий блогерлардан бири Зулфия мукофотига номзодлар қаторида бўлган Насибахон ҳақида кичик лавҳа тайёрлади. У мукофот олмаган бўлса-да, умидсизликка тушмаган ва келгуси йилда яна ўз кучини синаб кўришни режалаштирмоқда.
Бугун келин-куёв Тошкентда яшайди. Иккаласи ҳам китоб дўконида ишлайди ва китоб маҳсулотлари онлайн-дўконини ривожлантириш билан шуғулланади. Инглиз тилини мукаммал биладиган, IELTS сертификатига эга Миржалол келажакда китоб таржимаси билан шуғулланишни режалаштирмоқда.
© Sputnik800 книг: невеста из Андижана отправила жениху необычное приданное
800 книг: невеста из Андижана отправила жениху необычное приданное
© Sputnik
Насибахон ҳам ўз устида ишлашни давом эттириб, Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти магистратурасига ўқишга киришга тайёргарлик кўрмоқда.
Таъкидлаш жоизки, қиз Алишер Навоий номидаги стипендия соҳиби бўлган, шунингдек, Тюмень давлат университетида бир ойлик стажировка ўтаб, у ерда Россия мусиқа маданиятининг ўзига хос жиҳатларини ўрганган.
Шунингдек, ёш келин-куёвларнинг режаларида Қашқадарёда хусусий болалар боғчаси ва китоб дўкони очиш бор.
6 Ноябр 2025, 17:01