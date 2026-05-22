Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260522/mdh-mishustin-57793651.html
МДҲ халқаро майдонда мақомини мустаҳкамламоқда – Мишустин
МДҲ халқаро майдонда мақомини мустаҳкамламоқда – Мишустин
Sputnik Ўзбекистон
Россия бош вазирининг сўзларига кўра, “МДҲ плюс” формати янги ташаббусларни бошлашга ёрдам беради. 22.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-22T17:11+0500
2026-05-22T17:11+0500
сиёсат
мдҳ
михаил мишустин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/16/57793480_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_9605b8ce5203b99574ae3bb739892a32.jpg
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) халқаро майдонда ўз мавқеини мустаҳкамламоқда, ўтган йили бирлашма ҳузурида кузатувчи мақомини Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) олди. Бу ҳақда Россия бош вазири Михаил Мишустин МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг тор таркибида маълум қилди.Мишустин шу муносабат билан Россия президенти Владимир Путиннинг икки ташкилотнинг ҳамкорлик салоҳиятидан фойдаланиш МДҲ ва бутун Евроосиё минтақасининг хавфсизлиги ва барқарор ривожланишини таъминлаш учун фойдали бўлиши ҳақидаги гапларини эслатди.Унинг сўзларига кўра, “МДҲ плюс” формати янги ташаббусларни бошлашга ёрдам беради. Логистика йўналишларини, транспорт соҳасини рақамлаштиришни, саноат кооперациясини янада самарали мувофиқлаштиришга имкон беради. Бундай имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш лозим.Жорий йил январь-февралида Россиянинг МДҲ мамлакатлари билан товар айирбошлаш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 6,5 фоизга ошди.Мишустиннинг таъкидлашича, мавжуд мустаҳкам интеграция салоҳиятидан фойдаланган ҳолда мамлакатлар Ҳамдўстлик халқларининг ҳаёт сифатини яхшилаш ва миллий иқтисодиётларни мустаҳкамлаш учун шароит яратишда давом этмоқда.МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши Туркманистон пойтахти Ашхободда бўлиб ўтмоқда.
https://sputniknews.uz/20260521/cis-migrantlar-tibbiy-monitor-korib-chiqilish-57746686.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/16/57793480_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_4eea441d73df71d2eca54ee8526cd236.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, мдҳ, михаил мишустин
сиёсат, мдҳ, михаил мишустин

МДҲ халқаро майдонда мақомини мустаҳкамламоқда – Мишустин

17:11 22.05.2026
© Sputnik / Александр Миридонов / Медиабанкка ўтишРабочий визит премьер-министра Михаила Мишустина в Туркменистан
Рабочий визит премьер-министра Михаила Мишустина в Туркменистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.05.2026
© Sputnik / Александр Миридонов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия бош вазирининг сўзларига кўра, “МДҲ плюс” формати янги ташаббусларни бошлашга ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) халқаро майдонда ўз мавқеини мустаҳкамламоқда, ўтган йили бирлашма ҳузурида кузатувчи мақомини Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) олди. Бу ҳақда Россия бош вазири Михаил Мишустин МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг тор таркибида маълум қилди.
Мишустин шу муносабат билан Россия президенти Владимир Путиннинг икки ташкилотнинг ҳамкорлик салоҳиятидан фойдаланиш МДҲ ва бутун Евроосиё минтақасининг хавфсизлиги ва барқарор ривожланишини таъминлаш учун фойдали бўлиши ҳақидаги гапларини эслатди.
Унинг сўзларига кўра, “МДҲ плюс” формати янги ташаббусларни бошлашга ёрдам беради. Логистика йўналишларини, транспорт соҳасини рақамлаштиришни, саноат кооперациясини янада самарали мувофиқлаштиришга имкон беради. Бундай имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш лозим.
Жорий йил январь-февралида Россиянинг МДҲ мамлакатлари билан товар айирбошлаш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 6,5 фоизга ошди.
“МДҲда биз яхши қўшничилик, ўзаро ҳурмат, хавфсизлик ва барқарорлик тамойилларига таянамиз. Барча мамлакатларимизга сезиларли фойда келтирадиган турли соҳаларда ҳамкорликнинг ноёб формати шакллантирилди”, - деди Россия бош вазири.
Мишустиннинг таъкидлашича, мавжуд мустаҳкам интеграция салоҳиятидан фойдаланган ҳолда мамлакатлар Ҳамдўстлик халқларининг ҳаёт сифатини яхшилаш ва миллий иқтисодиётларни мустаҳкамлаш учун шароит яратишда давом этмоқда.
МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши Туркманистон пойтахти Ашхободда бўлиб ўтмоқда.
Эксперты стран Содружества обсудили вопросы мониторинга здоровья мигрантов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.05.2026
МДҲ экспертлари мигрантлар учун тиббий мониторинг масаласини кўриб чиқди
Кеча, 15:27
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0