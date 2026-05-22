https://sputniknews.uz/20260522/mdh-mishustin-57793651.html
МДҲ халқаро майдонда мақомини мустаҳкамламоқда – Мишустин
Sputnik Ўзбекистон
Россия бош вазирининг сўзларига кўра, "МДҲ плюс" формати янги ташаббусларни бошлашга ёрдам беради. 22.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) халқаро майдонда ўз мавқеини мустаҳкамламоқда, ўтган йили бирлашма ҳузурида кузатувчи мақомини Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) олди. Бу ҳақда Россия бош вазири Михаил Мишустин МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг тор таркибида маълум қилди.Мишустин шу муносабат билан Россия президенти Владимир Путиннинг икки ташкилотнинг ҳамкорлик салоҳиятидан фойдаланиш МДҲ ва бутун Евроосиё минтақасининг хавфсизлиги ва барқарор ривожланишини таъминлаш учун фойдали бўлиши ҳақидаги гапларини эслатди.Унинг сўзларига кўра, “МДҲ плюс” формати янги ташаббусларни бошлашга ёрдам беради. Логистика йўналишларини, транспорт соҳасини рақамлаштиришни, саноат кооперациясини янада самарали мувофиқлаштиришга имкон беради. Бундай имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш лозим.Жорий йил январь-февралида Россиянинг МДҲ мамлакатлари билан товар айирбошлаш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 6,5 фоизга ошди.Мишустиннинг таъкидлашича, мавжуд мустаҳкам интеграция салоҳиятидан фойдаланган ҳолда мамлакатлар Ҳамдўстлик халқларининг ҳаёт сифатини яхшилаш ва миллий иқтисодиётларни мустаҳкамлаш учун шароит яратишда давом этмоқда.МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши Туркманистон пойтахти Ашхободда бўлиб ўтмоқда.
