Путин ва Си Цзиньпин учрашуви: музокаралар якунида 40 та ҳужжат қабул қилиниши кутилмоқда
Путин Пекинда Си Цзиньпин билан музокара ўтказмоқда. Томонлар стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, кўп қутбли дунё ва иқтисодий ҳамкорлик бўйича қарийб 40 та ҳужжат қабул қилиши кутилмоқда.
2026-05-20T09:47+0500
09:47 20.05.2026 (янгиланди: 10:01 20.05.2026)
Пекинда Владимир Путин ва Си Цзиньпин музокара ўтказмоқда. Россия президенти икки давлат муносабатлари мисли кўрилмаган даражага чиққанини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik
. Россия президенти Владимир Путин Пекинда Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпин билан музокаралар ўтказмоқда. Учрашув Россия етакчисининг 19–20 май кунлари Хитойга расмий ташрифи доирасида бўлиб ўтмоқда
Путин Си Цзиньпин билан суҳбатда Россия ва Хитой ўртасидаги муносабатлар мисли кўрилмаган даражага чиққанини таъкидлади. Шунингдек, у Хитой раҳбарини келаси йили Россияга ташриф буюришга таклиф қилди.
Ташриф 25 йил аввал имзоланган Россия-Хитой яхши қўшничилик, дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартнома билан боғлиқ рамзий санага тўғри келмоқда.
Томонлар музокаралар якунида қарийб 40 та ҳужжатни қабул қилиши кутилмоқда. Улар орасида кенг қамровли шериклик ва стратегик ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш бўйича қўшма баёнот ҳам бор.
Бундан ташқари, Путин ва Си Цзиньпин кўп қутбли дунё ва янги турдаги халқаро муносабатларни шакллантириш ҳақидаги декларацияни қабул қилиши режалаштирилган.
Ҳужжатлар саноат, савдо, транспорт, қурилиш, таълим, кинематография, атом энергетикаси ва ахборот агентликлари ўртасидаги ҳамкорликни қамраб олади.
Путин Хитой фуқароларига йўллаган видеомурожаатида ҳам Москва ва Пекин сиёсат, иқтисодиёт, мудофаа ва гуманитар соҳаларда алоқаларни фаол ривожлантираётганини таъкидлаган.
Унинг сўзларига кўра, икки томонлама товар айланмаси 200 миллиард доллардан ошган, ҳисоб-китоблар эса деярли тўлиқ рубль ва юанда амалга оширилмоқда.
Россия президенти, шунингдек, Москва ва Пекин БМТ, ШҲТ, БРИКС ва бошқа кўп томонлама майдонларда ҳамкорлик қилаётганини қайд этди.
Путиннинг таъкидлашича, Россия ва Хитой “кимгадир қарши дўстлашмаяпти”, балки тинчлик ва умумий фаровонлик йўлида ишламоқда.
Музокаралардан кейин Путин ва Си Цзиньпин ОАВ учун баёнот бериши, шунингдек, Россия-Хитой таълим соҳасидаги ҳамкорлик йилларининг очилиш маросимида иштирок этиши режалаштирилган.