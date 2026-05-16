https://sputniknews.uz/20260516/putin-kelgusi-haftada-xitoyga-tashrif-buyuradi-57628197.html
Путин келгуси ҳафтада Хитойга боради
Путин келгуси ҳафтада Хитойга боради
Sputnik Ўзбекистон
Си Цзиньпин таклифига биноан Россия президенти 19-20 май кунлари Хитой Халқ Республикасига расмий ташриф буюради. 16.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-16T15:56+0500
2026-05-16T15:56+0500
2026-05-16T19:12+0500
россия
хитой
владимир путин
си цзинпин
ташриф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/10/43888853_0:0:2685:1510_1920x0_80_0_0_f52759c2d062abe4cf86aec31113e623.jpg
ТОШКЕНТ, 16 май — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 19-20 май кунлари Хитойга расмий ташриф буюради. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар қилмоқда. Владимир Путин ва Си Сзинпин икки томонлама муносабатлардаги долзарб масалаларни, Россия Федерацияси ва Хитой Халқ Республикаси ўртасидаги кенг қамровли шериклик ва стратегик ҳамкорликни янада чуқурлаштириш йўлларини муҳокама қиладилар ҳамда асосий халқаро ва минтақавий масалалар бўйича фикр алмашадилар. Давлат раҳбарлари шунингдек, Россия ва Хитой йилларининг (2026–2027) очилиш маросимида иштирок этадилар.Музокаралар якунида энг юқори даражада Қўшма баёнот ва бир қатор икки томонлама ҳукуматлараро, идоралараро ва бошқа ҳужжатлар имзоланиши режалаштирилган.Ташриф дастурида шунингдек, Хитой Халқ Республикаси Давлат Кенгаши Бош вазири Ли Кэцян билан учрашув ҳам ўрин олган бўлиб, унда савдо-иқтисодий ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинади.
https://sputniknews.uz/20250401/rossiya-xitoy-munosabat-tahdid-van-i-48689062.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/10/43888853_99:0:2602:1877_1920x0_80_0_0_efb0607f9133c29e21d7ade3b80251fd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, хитой, владимир путин, си цзинпин, ташриф
россия, хитой, владимир путин, си цзинпин, ташриф
Путин келгуси ҳафтада Хитойга боради
15:56 16.05.2026 (янгиланди: 19:12 16.05.2026)
Си Цзиньпин таклифига биноан Россия президенти 19-20 май кунлари Хитой Халқ Республикасига расмий ташриф буюради.
ТОШКЕНТ, 16 май — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 19-20 май кунлари Хитойга расмий ташриф буюради. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар қилмоқда.
Россия раҳбарининг ташрифи давлатлараро муносабатларни шакллантирувчи асосий ҳужжат бўлган Яхши қўшничилик, дўстлик ва ҳамкорлик шартномаси имзоланганининг 25 йиллигига бағишланган, дейилади хабарда.
Владимир Путин ва Си Сзинпин икки томонлама муносабатлардаги долзарб масалаларни, Россия Федерацияси ва Хитой Халқ Республикаси ўртасидаги кенг қамровли шериклик ва стратегик ҳамкорликни янада чуқурлаштириш йўлларини муҳокама қиладилар ҳамда асосий халқаро ва минтақавий масалалар бўйича фикр алмашадилар.
Давлат раҳбарлари шунингдек, Россия ва Хитой йилларининг (2026–2027) очилиш маросимида иштирок этадилар.
Музокаралар якунида энг юқори даражада Қўшма баёнот ва бир қатор икки томонлама ҳукуматлараро, идоралараро ва бошқа ҳужжатлар имзоланиши режалаштирилган.
Ташриф дастурида шунингдек, Хитой Халқ Республикаси Давлат Кенгаши Бош вазири Ли Кэцян билан учрашув ҳам ўрин олган бўлиб, унда савдо-иқтисодий ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинади.