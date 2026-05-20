Путин Си Цзиньпин билан музокаралардан кейин бир қатор баёнотлар берди
Россия президенти Владимир Путин Пекинда Си Цзиньпин билан музокаралар якунида сиёсат, савдо, энергетика, транспорт, туризм ва спорт соҳаларидаги ҳамкорликка... 20.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
Путин Си Цзиньпин билан музокаралардан кейин бир қатор баёнотлар берди
Россия президенти Владимир Путин Пекинда Си Цзиньпин билан музокаралар якунида сиёсат, савдо, энергетика, транспорт, туризм ва спорт соҳаларидаги ҳамкорликка тўхталди.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik
. Россия президенти Владимир Путин 19 май куни расмий ташриф билан Хитойга келди. Чоршанба куни Пекиндаги Халқ йиғинлари уйида Владимир Путин ва Хитой етакчиси Си Цзиньпиннинг музокаралари бўлиб ўтди
.
Музокаралар якунида Путин Россия-Хитой муносабатлари бугун мисли кўрилмаган даражага чиққанини таъкидлади.
“Бизнинг муносабатларимиз мустақил, ҳозирги дунё конъюнктурасига боғлиқ эмас ва мамлакатлар ҳамда халқлар ўртасидаги муносабатларни қандай қуриш кераклигига намуна бўлиб хизмат қилади”, — деди у.
Сиёсат ва халқаро ҳамкорлик
Путиннинг айтишича, Россия ва Хитой мустақил ташқи сиёсат юритмоқда, стратегик алоқада ҳаракат қилмоқда ва жаҳон майдонида муҳим барқарорлаштирувчи роль ўйнамоқда.
У Москва ва Пекин халқаро ҳуқуқ ҳамда БМТ Низоми қоидаларини тўлиқ ва ўзаро боғлиқ ҳолда ҳимоя қилиш тарафдори эканини қайд этди.
Россия президентининг маълум қилишича, 2025 йилда икки мамлакат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми қарийб 240 миллиард долларга етган. Унинг таркиби юқори қўшилган қийматли товарлар ҳисобига кенгаймоқда.
Путин экспорт-импорт операцияларининг деярли барчаси рубль ва юанда амалга оширилаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Россия ва Хитой ташқи таъсирлар ҳамда глобал бозорлардаги салбий тенденциялардан ҳимояланган барқарор ўзаро савдо тизимини шакллантирган.
Саноат, энергетика ва технологиялар
Россия ва Хитой саноат кооперациясини жадал ривожлантирмоқда, янги қўшма қўшилган қиймат занжирларини яратмоқда, илғор технологиялар ва инновацияларни жорий этмоқда.
Путин Россия Хитойга нефть, табиий газ, жумладан суюлтирилган газ ва кўмир етказиб берувчи энг йирик давлатлардан бири эканини айтди. У Москва барча ёқилғи турларини узлуксиз етказиб беришни таъминлашга тайёрлигини билдирди.
Шунингдек, қайта тикланувчи энергетика, кам углеродли генерация, “яшил” технологиялар учун зарур бўлган муҳим элементлар ва металлар соҳасида ҳамкорлик салоҳияти юқори экани қайд этилди.
Путин Тяньвань ва “Сюйдапу” атом электр станцияларида Россия дизайнидаги энергоблоклар қурилиши якунланмоқда, деб қўшимча қилди.
Россия президенти икки давлат транспорт-логистика йўналишларини ривожлантириш устида биргаликда ишлаётганини таъкидлади. Унинг айтишича, бу Россия ва Хитой ўртасида юк ҳамда йўловчи ташиш ҳажми ва тезлигини оширишга хизмат қилмоқда.
Маданият, туризм ва спорт
Путин халқлар бир-бирининг тарихи, санъати ва маънавий қадриятларига қизиқиш билдирмоқда, маданий, илмий ва ёшлар алмашинувлари фаоллашмоқда, деди.
Унинг маълум қилишича, 2025 йилда Хитойга 2 миллиондан ортиқ россиялик борган, 1 миллиондан зиёд Хитой фуқароси эса Россияга ташриф буюрган.
Россия президенти спорт соҳасидаги ҳамкорликка ҳам тўхталиб, дам олиш кунлари Калининградда бошланадиган ўнинчи Россия-Хитой ёзги ўйинларини муҳим воқеа деб атади.