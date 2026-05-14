Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260514/uzbekistan-ai-foydalanish-orin-57565928.html
Microsoft: Ўзбекистон СИдан фойдаланиш бўйича 147 та иқтисодиёт орасида 142-ўринда
Microsoft: Ўзбекистон СИдан фойдаланиш бўйича 147 та иқтисодиёт орасида 142-ўринда
Sputnik Ўзбекистон
Microsoft ҳисоботига кўра, Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли аҳолининг 7,2 фоизи генератив AIдан фойдаланади. Ҳисоб-китобларга кўра, мамлакат 147 иқтисодиёт орасида 142-ўринда.
2026-05-14T14:54+0500
2026-05-14T14:56+0500
рақамли технологиялар
иқтисод
сунъий интеллект
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53060429_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_387cd45bc661d33fb02d094c1251ee5c.jpg
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Ўзбекистон генератив сунъий интеллект (СИ)дан фойдаланиш бўйича 147 иқтисодиёт орасида 142-ўринни эгаллади. Бу Microsoft AI Economy Institute нинг Global AI Diffusion ҳисоботидаги ҳисоб-китоблардан келиб чиқади.Ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли аҳолининг 7,2 фоизи генератив СИ маҳсулотларидан фойдаланган. "Microsoft" бу кўрсаткични 15–64 ёшдаги аҳоли орасида муайян даврда генератив СИдан фойдаланганлар улуши сифатида ҳисоблайди.Минтақа ва қўшни давлатлар кесимида ўринлар қуйидагича:Дунё бўйича генератив СИдан фойдаланиш улуши 2026 йил биринчи чорагида 16,3 фоиздан 17,8 фоизга кўтарилган. Бироқ мамлакатлар ўртасидаги фарқ ҳам кенгаймоқда: ривожланган иқтисодиётларда бу кўрсаткич 27,5 фоизни, ривожланаётган иқтисодиётларда эса 15,4 фоизни ташкил этган.
https://sputniknews.uz/20260429/kazakhstan-suniy-intellekt-ish-orin-tasir-57212125.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53060429_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_4afc7a5227e8416382a565c2151fa78d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
рақамли технологиялар, иқтисод, сунъий интеллект, ўзбекистон
рақамли технологиялар, иқтисод, сунъий интеллект, ўзбекистон

Microsoft: Ўзбекистон СИдан фойдаланиш бўйича 147 та иқтисодиёт орасида 142-ўринда

14:54 14.05.2026 (янгиланди: 14:56 14.05.2026)
© iStockИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2026
© iStock
Oбуна бўлиш
Маълумотларга кўра, Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли аҳолининг 7,2 фоизи генератив сунъий интеллектдан фойдаланади. Мамлакат 147 иқтисодиёт орасида 142-ўринда.
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Ўзбекистон генератив сунъий интеллект (СИ)дан фойдаланиш бўйича 147 иқтисодиёт орасида 142-ўринни эгаллади. Бу Microsoft AI Economy Institute нинг Global AI Diffusion ҳисоботидаги ҳисоб-китоблардан келиб чиқади.
Ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли аҳолининг 7,2 фоизи генератив СИ маҳсулотларидан фойдаланган. "Microsoft" бу кўрсаткични 15–64 ёшдаги аҳоли орасида муайян даврда генератив СИдан фойдаланганлар улуши сифатида ҳисоблайди.
Минтақа ва қўшни давлатлар кесимида ўринлар қуйидагича:
Қозоғистон — 70-ўрин;
Қирғизистон — 116-ўрин;
Афғонистон — 144-ўрин;
Тожикистон — 145-ўрин;
Туркманистон — 146-ўрин.

Шу билан бирга, "Microsoft" маълумотларида Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон СИдан фойдаланиш тезлашаётган Осиё иқтисодиётлари қаторида тилга олинган. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2025 йилнинг биринчи ярмига нисбатан 25,5 фоизга ошгани қайд этилган.

Дунё бўйича генератив СИдан фойдаланиш улуши 2026 йил биринчи чорагида 16,3 фоиздан 17,8 фоизга кўтарилган. Бироқ мамлакатлар ўртасидаги фарқ ҳам кенгаймоқда: ривожланган иқтисодиётларда бу кўрсаткич 27,5 фоизни, ривожланаётган иқтисодиётларда эса 15,4 фоизни ташкил этган.
Стресс на работе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2026
Қозоғистонда сунъий интеллект 4 млн иш ўрнига таъсир қилади: оммавий ишсизлик кутилмоқдами
29 Апрел, 11:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0