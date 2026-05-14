https://sputniknews.uz/20260514/uzbekistan-ai-foydalanish-orin-57565928.html
Microsoft: Ўзбекистон СИдан фойдаланиш бўйича 147 та иқтисодиёт орасида 142-ўринда
Microsoft: Ўзбекистон СИдан фойдаланиш бўйича 147 та иқтисодиёт орасида 142-ўринда
Sputnik Ўзбекистон
Microsoft ҳисоботига кўра, Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли аҳолининг 7,2 фоизи генератив AIдан фойдаланади. Ҳисоб-китобларга кўра, мамлакат 147 иқтисодиёт орасида 142-ўринда.
2026-05-14T14:54+0500
2026-05-14T14:54+0500
2026-05-14T14:56+0500
рақамли технологиялар
иқтисод
сунъий интеллект
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53060429_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_387cd45bc661d33fb02d094c1251ee5c.jpg
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Ўзбекистон генератив сунъий интеллект (СИ)дан фойдаланиш бўйича 147 иқтисодиёт орасида 142-ўринни эгаллади. Бу Microsoft AI Economy Institute нинг Global AI Diffusion ҳисоботидаги ҳисоб-китоблардан келиб чиқади.Ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли аҳолининг 7,2 фоизи генератив СИ маҳсулотларидан фойдаланган. "Microsoft" бу кўрсаткични 15–64 ёшдаги аҳоли орасида муайян даврда генератив СИдан фойдаланганлар улуши сифатида ҳисоблайди.Минтақа ва қўшни давлатлар кесимида ўринлар қуйидагича:Дунё бўйича генератив СИдан фойдаланиш улуши 2026 йил биринчи чорагида 16,3 фоиздан 17,8 фоизга кўтарилган. Бироқ мамлакатлар ўртасидаги фарқ ҳам кенгаймоқда: ривожланган иқтисодиётларда бу кўрсаткич 27,5 фоизни, ривожланаётган иқтисодиётларда эса 15,4 фоизни ташкил этган.
https://sputniknews.uz/20260429/kazakhstan-suniy-intellekt-ish-orin-tasir-57212125.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53060429_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_4afc7a5227e8416382a565c2151fa78d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рақамли технологиялар, иқтисод, сунъий интеллект, ўзбекистон
рақамли технологиялар, иқтисод, сунъий интеллект, ўзбекистон
Microsoft: Ўзбекистон СИдан фойдаланиш бўйича 147 та иқтисодиёт орасида 142-ўринда
14:54 14.05.2026 (янгиланди: 14:56 14.05.2026)
Маълумотларга кўра, Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли аҳолининг 7,2 фоизи генератив сунъий интеллектдан фойдаланади. Мамлакат 147 иқтисодиёт орасида 142-ўринда.
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik.
Ўзбекистон генератив сунъий интеллект (СИ)дан фойдаланиш бўйича 147 иқтисодиёт орасида 142-ўринни эгаллади. Бу Microsoft AI Economy Institute нинг Global AI Diffusion ҳисоботидаги
ҳисоб-китоблардан келиб чиқади.
Ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли аҳолининг 7,2 фоизи генератив СИ маҳсулотларидан фойдаланган. "Microsoft" бу кўрсаткични 15–64 ёшдаги аҳоли орасида муайян даврда генератив СИдан фойдаланганлар улуши сифатида ҳисоблайди.
Минтақа ва қўшни давлатлар кесимида ўринлар қуйидагича:
Шу билан бирга, "Microsoft" маълумотларида Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон СИдан фойдаланиш тезлашаётган Осиё иқтисодиётлари қаторида тилга олинган. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2025 йилнинг биринчи ярмига нисбатан 25,5 фоизга ошгани қайд этилган.
Дунё бўйича генератив СИдан фойдаланиш улуши 2026 йил биринчи чорагида 16,3 фоиздан 17,8 фоизга кўтарилган. Бироқ мамлакатлар ўртасидаги фарқ ҳам кенгаймоқда: ривожланган иқтисодиётларда бу кўрсаткич 27,5 фоизни, ривожланаётган иқтисодиётларда эса 15,4 фоизни ташкил этган.