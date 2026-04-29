https://sputniknews.uz/20260429/kazakhstan-suniy-intellekt-ish-orin-tasir-57212125.html
Қозоғистонда сунъий интеллект 4 млн иш ўрнига таъсир қилади: оммавий ишсизлик кутилмоқдами
Sputnik Ўзбекистон
Айрим касблар қисқаради, бироқ ҳукумат оммавий ишсизлик кутилмаётганини билдирмоқда. 29.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-29T12:59+0500
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Қозоғистонда сунъий интеллект 2035 йилгача 4 миллион кишининг иш ўрнига таъсир қилиши мумкин. Бу ҳақда Қозоғистон Мажилиси раисининг ўринбосари Дания Еспаева Меҳнат вазирлиги маълумотларига таяниб маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект таъсирида Қозоғистонда 562 та касб ўзгариши мумкин. Бу тахминан 4 миллион кишининг иш ўрнига, яъни мамлакатдаги иш билан банд аҳолининг қарийб 44 фоизига таъсир қилади.Еспаева сунъий интеллект ва иқтисодиётнинг турли соҳалари кесишувида янги мутахассисликлар ҳам пайдо бўлаётганини таъкидлади. Унинг айтишича, бундай шароитда олий таълим тизими рақамлаштириш ва автоматлаштириш даврида ишлай оладиган кадрлар тайёрлаши керак.Шу билан бирга, Қозоғистон ИИ ва рақамли ривожланиш вазирлиги оммавий ишсизлик ёки кенг кўламли ишдан бўшатишлар кутилмаётганини билдирган. Вазирлик вакилига кўра, меҳнат бозорида асосан қайта тузилиш жараёни кечади, айрим ходимлар эса рақамлаштириш билан боғлиқ янги йўналишларга ўтиши мумкин.
Шунингдек, 46 та касб бўйича иш ўринлари қисқариши эҳтимоли бор. Яна 14 та касб бутунлай йўқолиши мумкин.
