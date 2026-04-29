Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260429/kazakhstan-suniy-intellekt-ish-orin-tasir-57212125.html
Қозоғистонда сунъий интеллект 4 млн иш ўрнига таъсир қилади: оммавий ишсизлик кутилмоқдами
Sputnik Ўзбекистон
Айрим касблар қисқаради, бироқ ҳукумат оммавий ишсизлик кутилмаётганини билдирмоқда. 29.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/09/42425743_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_b8efa73ca49ea0cb2e8e86cda913464b.jpg
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/09/42425743_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_62904bcfcd3a0aefcc512b518f380d04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
CC0 / rawpixel.com / Стресс на работе.
Стресс на работе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2026
CC0 / rawpixel.com /
Oбуна бўлиш
Айрим касблар қисқаради, бироқ ҳукумат оммавий ишсизлик кутилмаётганини билдирмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Қозоғистонда сунъий интеллект 2035 йилгача 4 миллион кишининг иш ўрнига таъсир қилиши мумкин. Бу ҳақда Қозоғистон Мажилиси раисининг ўринбосари Дания Еспаева Меҳнат вазирлиги маълумотларига таяниб маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект таъсирида Қозоғистонда 562 та касб ўзгариши мумкин. Бу тахминан 4 миллион кишининг иш ўрнига, яъни мамлакатдаги иш билан банд аҳолининг қарийб 44 фоизига таъсир қилади.
Шунингдек, 46 та касб бўйича иш ўринлари қисқариши эҳтимоли бор. Яна 14 та касб бутунлай йўқолиши мумкин.
Еспаева сунъий интеллект ва иқтисодиётнинг турли соҳалари кесишувида янги мутахассисликлар ҳам пайдо бўлаётганини таъкидлади. Унинг айтишича, бундай шароитда олий таълим тизими рақамлаштириш ва автоматлаштириш даврида ишлай оладиган кадрлар тайёрлаши керак.
Шу билан бирга, Қозоғистон ИИ ва рақамли ривожланиш вазирлиги оммавий ишсизлик ёки кенг кўламли ишдан бўшатишлар кутилмаётганини билдирган. Вазирлик вакилига кўра, меҳнат бозорида асосан қайта тузилиш жараёни кечади, айрим ходимлар эса рақамлаштириш билан боғлиқ янги йўналишларга ўтиши мумкин.
Заседание Госсовета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.12.2025
Сунъий интеллект, кадрлар танқислиги ва таълим: Путиннинг Давлат кенгашидаги баёнотлари
25 Декабр 2025, 18:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0