Россия компаниялари Ўзбекистондаги Энергетика ҳафталигига нималар олиб келишди?
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Ҳафталикда Россияни 70 тага яқин компанияси, жумладан, Россия экспорт марказининг бирлашган стенди ҳамда Санкт-Петербург ва Челябинск вилоятларининг умумий экспозициялари тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Тошкентда “Ўзбекистон энергетика ҳафталиги — 2026” ўз ниҳоясига етди. У энергетика форуми, халқаро кўргазмалар ва соҳавий анжуманлар каби муҳим тадбирларни ўз ичига олди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Тадбир 12–14 май кунлари "CAEx Uzbekistan" кўргазмалар мажмуасида бўлиб ўтди. Уни "Iteca Exhibitions" халқаро кўргазма компанияси ҳамда унинг ҳамкорлари –"ICA Eurasia Group" ва "Congresses of Central Asia" ташкил этди. Ўзбекистон Энергетика вазирлиги ва “Ўзбекнефтгаз” АЖ расмий кўмак кўрсатди.
Ҳафталик тадбирларида жами 34 та мамлакатдан 580 та компания ва бренд иштирок этди. Улар орасида Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Хитой, Россия, Ўзбекистон ва бошқа давлатлар бор.
Ҳафталик тадбирларида Россияни 70 тага яқин компанияси, жумладан, Россия экспорт марказининг бирлашган стенди ҳамда Санкт-Петербург ва Челябинск вилоятларининг умумий экспозициялари тақдим этилди.
Энергетика ҳафталиги доирасида “Ўзбекистон нефть ва гази – OGU 2026” ва “Энергетика, энергия тежамкорлик, муқобил энергия манбалари – Power Uzbekistan 2026” каби йирик халқаро кўргазмалар бўлиб, улар таркибида “Яшил энергиятежамкор технологиялар – GETCA 2026” махсус бўлими ҳам намойиш этилди.
Нефть ва газ кўргазмасига Россиядан миллий экспозиция доирасида 46 та компания, жумладан, ҳудудларнинг жамоавий стендлари ҳам иштирок этди. Улар нефть-газ соҳаси учун замонавий технологиялар, хизматлар ва ускуналарни намойиш этишди.
Санкт-Петербург экспортни қўллаб-қувватлаш маркази бош директори ўринбосари Матвей Медведев шаҳарнинг жамоавий стенди ҳақида гапириб берди. Унда нефть-газ саноати учун дастурий таъминотдан тортиб, автоматлаштириш ечимлари, жумладан, атом электр станциялари ва бошқа энергетика корхоналари учун мўлжалланган кенг турдаги маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқарувчи бешта корхона намойиш этилган.
“Ўзбекистон Санкт-Петербургнинг яқин ҳамкори ва шаҳарнинг асосий савдо шерикларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун бу ерда ҳозир бўлган барча компаниялар ўзбекистонлик ҳамкорлар билан ишлаш тажрибасига эга. Бироқ иштирокчиларимизнинг ҳар бири Ўзбекистонни ривожланиш учун асосий бозор деб билади”, – деб, қўшимча қилди у.
Беларусь кўргазмада олтита компаниядан иборат миллий павильон билан намойиш этилди, улар углеводородларни қайта ишлаш билан боғлиқ саноат учун замонавий технологик ечимларни тақдим этишди.
“Стендимизда нефть-кимё саноатининг бешта етакчи корхонаси тақдим этилган. Ҳозирда биз Марказий Осиё мамлакатлари билан ҳамкорлик қилмоқдамиз. Ўзбекистонга эса ҳамкорликни кенгайтириш, меморандумлар ва шартномалар имзолаш мақсадида келдик”,– деди “Белнефтехим” концернининг Ташқи иқтисодий фаолият (ТИФ) таҳлили ва МДҲ мамлакатлари билан ҳамкорлик бўлими етакчи мутахассиси Ольга Ткачик.
Ҳафтанинг яна бир муҳим тадбири энергетика, энергия тежаш ва муқобил энергия манбалари кўргазмаси бўлди. Унда соҳанинг замонавий ускуна, технология, инновация ва рақамли ечимлари намойиш этилди.
Чувашия Республикаси Экспортни қўллаб-қувватлаш марказининг ташқи иқтисодий фаолият бўйича маслаҳатчиси Андрей Смирнов Россиянинг ушбу ҳудуди кўргазмага нималар билан келгани ҳақида гапирди.
“Биз ушбу кўргазмада иккинчи марта қатнашяпмиз. Трансформаторлардан тортиб кабель маҳсулотларигача бўлган кенг турдаги товарларни ишлаб чиқарувчи олтита кичик ва ўрта корхонани олиб келдик”, — деди у.
Шунингдек, у кўргазма доирасида самарали музокара ва учрашувлар бўлиб ўтганини таъкидлади.
“Ушбу кўргазма давомида ўрнатган алоқаларимиз ҳамкорлигимизнинг янада ривожланишида давом этишига умид қиламиз”, — дея сўзини якунлади у.
Шунингдек, 2026 йилда “Янги энергетика: инновациялар, барқарорлик, минтақавий кооперация” мавзусида ўтган “Ўзбекистон энергетика форуми” доирасида халқаро нефть-газ ва энергетика анжумани ҳамда "Young Energy Section" ёшлар энергетика блоки бўлиб ўтди. Энергетика ҳафталиги доирасида ҳамкорлик тўғрисидаги битим ва меморандумлар имзоланди, G2B ва B2B форматидаги учрашувлар бўлиб ўтди.