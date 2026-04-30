Тошкентдаги тиббиёт ва гўзаллик кўргазмаларида Россия компаниялари нималарни намойиш этди?
Кўргазмаларда Россия Москва вилояти, Санкт-Петербург ва Татаристоннинг жамоавий стендлари ҳамда 20 тадан ортиқ компаниянинг индивидуал стендлари билан тақдим... 30.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-30T18:27+0500
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Тошкентдаги "CAEx Uzbekistan" кўргазмалар мажмуасида 28–30 апрель кунлари “Соғлиқни сақлаш — TIHE 2026” ва гўзаллик ҳамда парфюмерия-косметика саноати - "Beauty Uzbekistan 2026" бўлиб ўтди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Кўргазмалар "Iteca Exhibitions" халқаро кўргазма компанияси ва "ICA Eurasia Group" ҳамкорлигида ташкил этилди. Россия унда Москва вилояти, Санкт-Петербург ва Татаристоннинг жамоавий стендлари, шунингдек, 20 тадан ортиқ компаниянинг индивидуал стендлари билан иштирок этди.“Соғлиқни сақлаш — TIHE 2026” 30-юбилей халқаро кўргазмаси диагностика, лаборатория, шифохона, жарроҳлик, офтальмология, физиотерапия, реанимация ва тиббиётнинг бошқа йўналишлари учун ускуналар ва ечимларни қамраб олди.Кўргазмада Озарбайжон, Беларусь, Ҳиндистон, Қозоғистон, Хитой, БАА, Россия, Ўзбекистон ва бошқа давлатлардан 300 тадан ортиқ компания ва бренд иштирок этди.Санкт-Петербург экспортни қўллаб-қувватлаш маркази мутахассиси Евгения Ивашинанинг айтишича, кўргазмада шаҳардан бешта компания эндоскопик ускуналар, трикотаж тиббий буюмлар, лаборатория тадқиқотлари учун реагентлар ва гемостатик препаратларни тақдим этган.Кўргазмада 13 та мамлакатдан 85 та дебютант компания ҳам иштирок этди. Улардан бири Москва вилоятидаги “Метиз ортопедия” компаниясидир.TIHE 2026 кўргазмасида Татаристонни бешта компания тақдим этди. Улар шахсий ҳимоя воситалари, қадоқлаш материаллари, утилизация контейнерлари, эндохирургик ускуналар ва жарроҳлик учун ёритиш ускуналари соҳасидаги маҳсулотларини намойиш қилди.Татаристон Экспортни қўллаб-қувватлаш маркази раҳбари ўринбосари Айрат Валеев компаниялар Ўзбекистон бозорида ишлаш бўйича зарур алоқалар ва тушунчага эга бўлганини таъкидлади."Beauty Uzbekistan 2026" кўргазмаси эса парфюмерия-косметика саноати, эстетик тиббиёт, аппарат косметологияси ва қаришга қарши парвариш йўналишларини қамраб олди.Унда Қозоғистон, Хитой, Россия, Корея Республикаси ва бошқа мамлакатлардан 100 тадан ортиқ компания ва бренд иштирок этди.Кўргазмалар ҳақида батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.
