UzBuild кўргазмасида Россиянинг 60 тадан ортиқ компанияси иштирок этади
UzBuild кўргазмасида Россиянинг 60 тадан ортиқ компанияси иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг энг йирик қурилиш кўргазмаси — UzBuild’да Россиянинг 60 дан ортиқ компанияси иштирок этади. “Made in Russia” миллий стенди ва ҳудудий павильонлар доирасида замонавий қурилиш материаллари тақдим этилади.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. 10–12 февраль кунлари бўлиб ўтадиган Ўзбекистоннинг энг йирик қурилиш кўргазмаси — "UzBuild"да Россиядан 60 дан ортиқ компания қатнашиши кутилмоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Матбуот анжуманида "Iteca Exhibitions" 2026 йилга мўлжалланган тадбирлар тақвимини тақдим этди. Унга кўра, Ўзбекистонда 22 та халқаро кўргазма ва 5 та конференция ўтказилиши режалаштирилган. Тадбирлар икки майдончада — “Ўзэкспомарказ” Миллий кўргазма комплекси (МКК) ва CAEx Uzbekistan кўргазма мажмуасида бўлиб ўтади.Бу йил тўртта кўргазма ўз юбилейини нишонлайди:Баҳорги мавсум 10–12 февраль кунлари старт олади. Мамлакатнинг бош қурилиш кўргазмаси — UzBuild Ўзбекистон қурилиш ва интерьер ҳафталиги доирасида “Ўзэкспомарказ” МККда ўтказилади.Шунингдек, кўргазмада Бошқирдистон, Татаристон, Владимир, Челябинск, Ярославль ва Қўрғон вилоятларининг жамоавий стендлари тақдим этилади. Компаниялар замонавий қурилиш учун мўлжалланган энг янги материаллар ва технологияларни намойиш қилади.Баҳорги мавсум давомида қуйидаги халқаро кўргазмалар ҳам ўтказилади:Мавсум янгилиги сифатида "Tashkent Water Week 2026" халқаро сув форуми эълон қилинди. У 25–26 март кунлари "AgroWorld Uzbekistan" билан бир вақтда ўтказилади. Форум Ўзбекистон ҳукумати кўмагида Iteca Exhibitions, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳамда Прогрессив ислоҳотлар маркази иштирокида ташкил этилади. Тадбирда сув ресурсларини бошқаришда инновациялар ва қўшма ёндашувлар муҳокама қилинади.Шунингдек, OGU, Power Uzbekistan, GETCA халқаро кўргазмалари ҳамда нефть-газ ва энергетика конференцияларини бирлаштирган Ўзбекистон энергетика ҳафталиги (12–14 май) CAEx Uzbekistan майдонида ташкил этилади.Баҳорги мавсумни “TextileExpo Uzbekistan Spring” кўргазмаси (13–15 май) якунлайди. Тадбир “Ўзэкспомарказ” МККда бўлиб ўтади.
UzBuild кўргазмасида Россиянинг 60 тадан ортиқ компанияси иштирок этади
Ўзбекистонда 2026 йилда ўнлаб халқаро кўргазма ва соҳавий форумлар ўтказилиши режалаштирилган. Улар қурилиш, қишлоқ хўжалиги, саноат, энергетика ва тиббиёт соҳаларини қамраб олади.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
10–12 февраль кунлари бўлиб ўтадиган Ўзбекистоннинг энг йирик қурилиш кўргазмаси — "UzBuild"да Россиядан 60 дан ортиқ компания қатнашиши кутилмоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
мухбири хабар берди.
Матбуот анжуманида "Iteca Exhibitions" 2026 йилга мўлжалланган тадбирлар тақвимини тақдим этди. Унга кўра, Ўзбекистонда 22 та халқаро кўргазма ва 5 та конференция ўтказилиши режалаштирилган. Тадбирлар икки майдончада — “Ўзэкспомарказ” Миллий кўргазма комплекси (МКК) ва CAEx Uzbekistan кўргазма мажмуасида бўлиб ўтади.
Бу йил тўртта кўргазма ўз юбилейини нишонлайди:
TIHE (соғлиқни сақлаш) — 30 йил,
UzFood (озиқ-овқат саноати) — 25 йил,
MiningMetals Uzbekistan (кончилик ва металлургия) — 20 йил,
E-TechExpo (электроника ва инновацион технологиялар) — 5 йил.
Баҳорги мавсум 10–12 февраль кунлари старт олади. Мамлакатнинг бош қурилиш кўргазмаси — UzBuild Ўзбекистон қурилиш ва интерьер ҳафталиги доирасида “Ўзэкспомарказ” МККда ўтказилади.
27-халқаро UzBuild кўргазмаси, BuildTech ихтисослаштирилган бўлими ҳамда ICCI 7-халқаро конференциясида Россиядан та60 дан ортиқ компания иштирок этади. Улар орасида Россия экспорт маркази ҳомийлигидаги “MADE IN RUSSIA” миллий стенди доирасида қатнашадиган 14 та компания ҳам бор.
Шунингдек, кўргазмада Бошқирдистон, Татаристон, Владимир, Челябинск, Ярославль ва Қўрғон вилоятларининг жамоавий стендлари тақдим этилади. Компаниялар замонавий қурилиш учун мўлжалланган энг янги материаллар ва технологияларни намойиш қилади.
Баҳорги мавсум давомида қуйидаги халқаро кўргазмалар ҳам ўтказилади:
AgroWorld Uzbekistan (25–27 март),
WoodTech & MebelExpo Uzbekistan (28–30 апрель).
Мавсум янгилиги сифатида "Tashkent Water Week 2026" халқаро сув форуми эълон қилинди. У 25–26 март кунлари "AgroWorld Uzbekistan" билан бир вақтда ўтказилади. Форум Ўзбекистон ҳукумати кўмагида Iteca Exhibitions, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳамда Прогрессив ислоҳотлар маркази иштирокида ташкил этилади. Тадбирда сув ресурсларини бошқаришда инновациялар ва қўшма ёндашувлар муҳокама қилинади.
Тиббиёт ва гўзаллик соҳасидаги кўргазмалар эса “Гўзаллик ва саломатлик синергияси” шиори остида бўлиб ўтади. Улар қаторида TIHE (28–30 апрель), PharmExpo Central Asia, Stomatology Uzbekistan, Beauty Uzbekistan / BeautyDerma Central Asia мавжуд.
Шунингдек, OGU, Power Uzbekistan, GETCA халқаро кўргазмалари ҳамда нефть-газ ва энергетика конференцияларини бирлаштирган Ўзбекистон энергетика ҳафталиги (12–14 май) CAEx Uzbekistan майдонида ташкил этилади.
Баҳорги мавсумни “TextileExpo Uzbekistan Spring” кўргазмаси (13–15 май) якунлайди. Тадбир “Ўзэкспомарказ” МККда бўлиб ўтади.