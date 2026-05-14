Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260514/cis-temir-yol-kontseptsiya-maqullanish-57570941.html
МДҲ темир йўл коридорлари концепцияси маъқулланди — бу Ўзбекистон учун нимага муҳим?
МДҲ темир йўл коридорлари концепцияси маъқулланди — бу Ўзбекистон учун нимага муҳим?
Sputnik Ўзбекистон
Ашхободда МДҲ давлатлари халқаро темир йўл транспорт йўлакларини ривожлантириш концепциясини маъқуллади. Ҳужжат юк ташишни тезлаштириш ва транспорт боғлиқлигини кучайтиришга қаратилган.
2026-05-14T17:49+0500
2026-05-14T17:49+0500
юк
транзит ташиш
“хитой-қирғизистон-ўзбекистон” темир йўли
ҳамкорлик
жамият
мдҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1b/45866685_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_d117754740b1813b65ebe8056ed78160.jpg
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) давлатлари халқаро темир йўл транспорт йўлакларини ривожлантириш концепциясини маъқуллади.Бу ҳақда Россия темир йўллари бош директорининг биринчи ўринбосари Сергей Павлов Ашхободда ўтаётган МДҲга аъзо давлатлар темир йўл транспорти кенгашининг 84-йиғилишида маълум қилди. Павловнинг сўзларига кўра, Кенгаш доирасида Ҳамдўстликнинг халқаро транспорт йўлаклари рўйхати ишлаб чиқилган. Энди эса темир йўл йўлакларини ривожлантириш концепцияси МДҲнинг олий органлари томонидан тасдиқланиши учун маъқулланди.Ўзбекистон учун бу концепция транзит салоҳиятини ошириш нуқтаи назаридан муҳим. “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон” темир йўли каби лойиҳалар мамлакатни минтақавий ва халқаро юк ташиш занжирларида муҳим бўғинга айлантириши мумкин.Мутахассисларга кўра, бундай концепциялар мамлакатлар ўртасидаги темир йўл йўналишларини мувофиқлаштириш, чегара ва логистика жараёнларини соддалаштириш ҳамда юклар ҳаракатини тезлаштириш учун муҳим ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260513/uzbekistan-agroekspress-okean-africa-chiqish-57551569.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1b/45866685_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_8664db8d15d098f3d997f1abc731c2ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
юк , транзит ташиш, “хитой-қирғизистон-ўзбекистон” темир йўли, ҳамкорлик, жамият, мдҳ
юк , транзит ташиш, “хитой-қирғизистон-ўзбекистон” темир йўли, ҳамкорлик, жамият, мдҳ

МДҲ темир йўл коридорлари концепцияси маъқулланди — бу Ўзбекистон учун нимага муҳим?

17:49 14.05.2026
© Unsplash / Johannes PlenioЖелезная дорога. Архивное фото
Железная дорога. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2026
© Unsplash / Johannes Plenio
Oбуна бўлиш
Ҳужжат юк ташишни тезлаштириш ва логистика хизматларини яхшилашга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) давлатлари халқаро темир йўл транспорт йўлакларини ривожлантириш концепциясини маъқуллади.
Бу ҳақда Россия темир йўллари бош директорининг биринчи ўринбосари Сергей Павлов Ашхободда ўтаётган МДҲга аъзо давлатлар темир йўл транспорти кенгашининг 84-йиғилишида маълум қилди.
Павловнинг сўзларига кўра, Кенгаш доирасида Ҳамдўстликнинг халқаро транспорт йўлаклари рўйхати ишлаб чиқилган. Энди эса темир йўл йўлакларини ривожлантириш концепцияси МДҲнинг олий органлари томонидан тасдиқланиши учун маъқулланди.
Концепция МДҲ мамлакатлари ҳудудидан ўтадиган транспорт йўлакларини ривожлантиришга ягона ёндашувни шакллантиришга қаратилган. Унинг мақсади юк ташувчилар учун халқаро йўлакларни жозибадор қилиш, юк етказиб бериш тезлигини ошириш ва узлуксиз транспорт-логистика хизматларини ривожлантиришдир.
Ўзбекистон учун бу концепция транзит салоҳиятини ошириш нуқтаи назаридан муҳим. “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон” темир йўли каби лойиҳалар мамлакатни минтақавий ва халқаро юк ташиш занжирларида муҳим бўғинга айлантириши мумкин.
Мутахассисларга кўра, бундай концепциялар мамлакатлар ўртасидаги темир йўл йўналишларини мувофиқлаштириш, чегара ва логистика жараёнларини соддалаштириш ҳамда юклар ҳаракатини тезлаштириш учун муҳим ҳисобланади.
“Агроэкспресс”, Россия, Ўзбекистон ва EОИИ: асосий натижалар ва келгуси режалар - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2026
Матбуот маркази
Ўзбекистон “Агроэкспресс” орқали океан портлари ва Африкага чиқиши мумкин
Кеча, 18:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0