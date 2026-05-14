https://sputniknews.uz/20260514/cis-temir-yol-kontseptsiya-maqullanish-57570941.html
МДҲ темир йўл коридорлари концепцияси маъқулланди — бу Ўзбекистон учун нимага муҳим?
Ашхободда МДҲ давлатлари халқаро темир йўл транспорт йўлакларини ривожлантириш концепциясини маъқуллади. Ҳужжат юк ташишни тезлаштириш ва транспорт боғлиқлигини кучайтиришга қаратилган.
2026-05-14T17:49+0500
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) давлатлари халқаро темир йўл транспорт йўлакларини ривожлантириш концепциясини маъқуллади.Бу ҳақда Россия темир йўллари бош директорининг биринчи ўринбосари Сергей Павлов Ашхободда ўтаётган МДҲга аъзо давлатлар темир йўл транспорти кенгашининг 84-йиғилишида маълум қилди.
Бу ҳақда Россия темир йўллари бош директорининг биринчи ўринбосари Сергей Павлов Ашхободда ўтаётган МДҲга аъзо давлатлар темир йўл транспорти кенгашининг 84-йиғилишида маълум қилди.
Павловнинг сўзларига кўра, Кенгаш доирасида Ҳамдўстликнинг халқаро транспорт йўлаклари рўйхати ишлаб чиқилган. Энди эса темир йўл йўлакларини ривожлантириш концепцияси МДҲнинг олий органлари томонидан тасдиқланиши учун маъқулланди.
Концепция МДҲ мамлакатлари ҳудудидан ўтадиган транспорт йўлакларини ривожлантиришга ягона ёндашувни шакллантиришга қаратилган. Унинг мақсади юк ташувчилар учун халқаро йўлакларни жозибадор қилиш, юк етказиб бериш тезлигини ошириш ва узлуксиз транспорт-логистика хизматларини ривожлантиришдир.
Ўзбекистон учун бу концепция транзит салоҳиятини ошириш нуқтаи назаридан муҳим. “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон” темир йўли каби лойиҳалар мамлакатни минтақавий ва халқаро юк ташиш занжирларида муҳим бўғинга айлантириши мумкин.
Мутахассисларга кўра, бундай концепциялар мамлакатлар ўртасидаги темир йўл йўналишларини мувофиқлаштириш, чегара ва логистика жараёнларини соддалаштириш ҳамда юклар ҳаракатини тезлаштириш учун муҳим ҳисобланади.