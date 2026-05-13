Ўзбекистон “Агроэкспресс” орқали океан портлари ва Африкага чиқиши мумкин
Ўзбекистон "Агроэкспресс" орқали океан портлари ва Африкага чиқиши мумкин
“Агроэкспресс” лойиҳаси доирасида Ўзбекистон учун янги логистика йўналишлари ишлаб чиқилмоқда. Тошкент — Илецк — Архангельск маршрутида транзит ҳажми йилига 1 млн тоннагача етиши мумкин.
2026-05-13T18:30+0500
Эксклюзив
Ўзбекистон “Агроэкспресс” орқали Шимолий денгиз йўли, Трансарктика йўналиши ва “Шимол — Жануб” халқаро йўлагига уланиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида "Агроэкспресс Россия – Ўзбекистон: асосий натижалар ва кейинги режалар" мавзусида видеомост бўлиб ўтди.

"Бугунги кунда “Евроосиё агроэкспресс” лойиҳаси EОИИ мамлакатлари ва кузатувчи давлатларни бирлаштирмоқда, агросаноат ва озиқ-овқат маҳсулотлари эса Марказий Осиё, Жануби-Шарқий Осиё ҳамда Яқин Шарқ йўналишлари бўйлаб тезлаштирилган контейнер поездларида ташилмоқда", - деди “Евроосиё Агроэкспресс” лойиҳаси дирекцияси бош директори Алевтина Кириллова.

Унинг сўзларига кўра, Хитой асосий йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Юкларни тезроқ етказиб бериш учун Қозоғистон орқали ўтадиган тўғридан-тўғри қуруқлик йўлларидан фойдаланилади ва маҳсулотлар Хитойнинг энг йирик ҳудудларига жўнатилади.
“Савдо етказмаларини кенгайтириш ва янги логистика йўналишларини ривожлантириш учун “Хитой — Ўзбекистон — Россия” форматидаги ҳамкорликка қизиқиш ортиб бормоқда”, — деди Алевтина Кириллова.
Ўзбекистон Шимолий денгиз йўли ва Трансарктика йўналиши орқали янги халқаро логистика йўналишларига уланиши мумкин.
Алевтина Кириллованинг сўзларига кўра, ҳозирда жаҳон портларига кейинги чиқиш имкониятига эга бўлган Тошкент – Илецк – Архангельск йўналиши ишлаб чиқилмоқда. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, ушбу йўналиш бўйича транзит ҳажми йилига бир миллион тоннагача етиши мумкин.
Бундан ташқари, лойиҳа агрологистика ва савдони молиялаштириш учун хусусий рақамли платформа ҳам яратмоқда. Унга уланишга Хитой аллақачон қизиқиш билдирмоқда.
“Беларусь – Россия – Қозоғистон – Ўзбекистон” тезлаштирилган юк йўналишини ишга тушириш масаласи ишлаб чиқилмоқда", - деди Алевтина Кириллова.
Шунингдек, Ўзбекистон-Афғонистон юк оқимларини “Шимол – Жануб” халқаро йўлагига улаш бўйича ҳам ишлар олиб борилмоқда, бироқ бу йўналишнинг ривожланишини ҳозирча геосиёсий вазият чеклаб турибди.
Бундан ташқари, лойиҳага Туркия ҳам расман қўшилди. Истиқболда Африка йўналишларига чиқадиган маршрутларни ривожлантириш ҳам кўриб чиқилмоқда.
"Ўзбекистонда агроэкспортни ривожлантириш учун логистика соҳасига илм-фан ва замонавий тадқиқотларни фаолроқ жалб этиш зарур", - деди ТДТУ ҳузуридаги “Инновацион транспорт” илмий-тадқиқот институти директори Даурен Илесалиев.
Унинг сўзларига кўра, бир вақтлар Тошкент темир йўл муҳандислари институтида мева-сабзавот маҳсулотларини ташиш муддатлари ва шароитлари бўйича ноёб тадқиқотлар олиб борилган. Ҳозирда бу лаборатория тўлиқ янгиланган.
Бугунги кунда етказиб бериш асосан пухта ишлаб чиқилган йўналишлар — Москва, Санкт-Петербург ва Краснодарга амалга оширилмоқда. Географияни кенгайтириш учун эса янги илмий ечимлар ва темирйўл логистикасини ривожлантириш талаб этилади.

“Агроэкспресс” лойиҳаси Ўзбекистон экспортчилари учун барқарор ва қулай воситага айланиши мумкин", - деб ҳисоблайди ТДТУ ҳузуридаги “Инновацион транспорт” илмий тадқиқотлар институти директори Даурен Илесалиев.

Унинг сўзларига кўра, бизнес учун энг муҳими — логистиканинг олдиндан маълумлиги: жўнатишнинг аниқ муддатлари, тушунарли ҳажмлар ва ташишнинг барқарор шартлари.
“Агар мамлакатлар ягона транзит тариф бўйича келиша олса, божхона тартиб-таомилларини соддалаштирса ва ташишнинг умумий технологиясини йўлга қўйса, экспортчиларнинг ўзлари “Агроэкспресс”га фаолроқ ўта бошлайди”, — деди Илесалиев.
Батафсил видеомизда.
