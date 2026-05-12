https://sputniknews.uz/20260512/sudya-yordamchi-hokim-orinbosar-ushlanish-57509989.html
ДХХ: судья ёрдамчиси 53 минг, ҳоким ўринбосари 12 минг доллар билан ушланди
ДХХ: судья ёрдамчиси 53 минг, ҳоким ўринбосари 12 минг доллар билан ушланди
Sputnik Ўзбекистон
ДХХ ва прокуратура органлари Сурхондарёда судьянинг катта ёрдамчиси ҳамда Бухорода Когон тумани ҳокими ўринбосарининг ноқонуний ҳаракатларига чек қўйилганини маълум қилди.
2026-05-12T15:06+0500
2026-05-12T15:06+0500
2026-05-12T15:08+0500
жиноятчилик
пора
коррупция
ўзбекистон
жамият
сурхондарё
бухоро вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45812427_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_0b91ec58bb3ad72524437d9e36ff48b8.jpg
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ва прокуратура органлари Сурхондарё ва Бухоро вилоятларида мансабдор шахслар билан боғлиқ ҳолатлар бўйича тезкор тадбирлар ўтказди.Сурхондарё вилояти судининг судья катта ёрдамчиси 53 минг доллар олган вақтида ушланди.Маълум қилинишича, у хизмат мавқеидан фойдаланиб, Ангор туман суди иш юритувида бўлган жиноят иши бўйича 2 нафар судланувчига нисбатан аниқланган 6,3 миллиард сўмлик зарар миқдорини қайта баҳолаш орқали камайтиришни ваъда қилган.Бухоро вилоятида эса Когон тумани ҳокими ўринбосари 12 минг доллар пора олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди.ДХХ маълумотига кўра, Бухоро туманида шартнома асосида деҳқончилик билан шуғулланувчи фермер “Қум Султон” массивидаги экин майдонларига Когон тумани ҳудуди орқали келадиган сув тўхтатиб қўйилгани сабабли ҳоким ўринбосарига мурожаат қилган.Мансабдор шахс экин майдонларига сувни очиб бериш ва келгусида бу борада муаммо бўлмаслигини айтиб, эвазига 15 минг доллар талаб қилган. У сўралган пулнинг 12 минг долларини олган вақтида ушланган.
https://sputniknews.uz/20250902/namangan-hokim-pora-ushlanish-51675701.html
ўзбекистон
сурхондарё
бухоро вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45812427_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_c768eb875773a4f17c8144b322272603.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жиноятчилик, пора, коррупция, ўзбекистон, жамият, сурхондарё, бухоро вилояти
жиноятчилик, пора, коррупция, ўзбекистон, жамият, сурхондарё, бухоро вилояти
ДХХ: судья ёрдамчиси 53 минг, ҳоким ўринбосари 12 минг доллар билан ушланди
15:06 12.05.2026 (янгиланди: 15:08 12.05.2026)
Сурхондарёда судьянинг катта ёрдамчиси 53 минг доллар, Бухорода эса туман ҳокими ўринбосари 12 минг доллар олган вақтида ушланди.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ва прокуратура органлари Сурхондарё ва Бухоро вилоятларида мансабдор шахслар билан боғлиқ ҳолатлар бўйича тезкор тадбирлар ўтказди.
Сурхондарё вилояти судининг судья катта ёрдамчиси 53 минг доллар олган вақтида ушланди
.
Маълум қилинишича, у хизмат мавқеидан фойдаланиб, Ангор туман суди иш юритувида бўлган жиноят иши бўйича 2 нафар судланувчига нисбатан аниқланган 6,3 миллиард сўмлик зарар миқдорини қайта баҳолаш орқали камайтиришни ваъда қилган.
Шунингдек, судланувчиларга озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинлатиш ва дастлабки тергов даврида қўлланилган қамоқ эҳтиёт чорасини бекор қилдиришни айтган. У эвазига судланувчиларнинг қариндошидан 53 минг доллар олган вақтида ушланган.
Бухоро вилоятида эса Когон тумани ҳокими ўринбосари 12 минг доллар пора олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди.
ДХХ маълумотига кўра
, Бухоро туманида шартнома асосида деҳқончилик билан шуғулланувчи фермер “Қум Султон” массивидаги экин майдонларига Когон тумани ҳудуди орқали келадиган сув тўхтатиб қўйилгани сабабли ҳоким ўринбосарига мурожаат қилган.
Мансабдор шахс экин майдонларига сувни очиб бериш ва келгусида бу борада муаммо бўлмаслигини айтиб, эвазига 15 минг доллар талаб қилган. У сўралган пулнинг 12 минг долларини олган вақтида ушланган.