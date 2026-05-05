Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260505/er-rasmiylashtiruv-fermer-ushlanish-57319733.html
Сурхондарёда 7,7 гектар ерни 800 млн сўмга “расмийлаштириб” бермоқчи бўлган фермер ушланди
Сурхондарёда 7,7 гектар ерни 800 млн сўмга “расмийлаштириб” бермоқчи бўлган фермер ушланди
Sputnik Ўзбекистон
ДХХ маълумотига кўра, Ангор туманида фермер хўжалиги раҳбари 7,7 гектар ерни бошқа фуқаро номига расмийлаштириб бериш эвазига 800 млн сўм талаб қилган. У қолган 280 млн сўмни олаётганда ушланган.
2026-05-05T09:26+0500
2026-05-05T09:46+0500
фермерлар
ўзбекистон
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
жиноятчилик
ер мулки
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1f/21173777_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4c12f7cefd96b6c461564d75a23e29a7.jpg
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Сурхондарё вилоятининг Ангор туманида фермер хўжалиги раҳбари 7,7 гектар ерни бошқа фуқаро номига расмийлаштириб бериш ваъдаси билан 280 миллион сўм олаётган вақтида ушланди.ДХХ матбуот хизмати хабарига кўра, у қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш билан шуғулланувчи фермер хўжалигига қарашли ушбу ер майдонини 1972 йилда туғилган фуқаро номига расмийлаштириб бериш эвазига 800 миллион сўм талаб қилган.Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.Эслатиб ўтамиз, қонунчиликка кўра, фермер хўжалигига берилган ер участкалари хусусийлаштирилиши, олди-сотди, гаров, ҳадя ёки айирбошлаш объекти бўлиши мумкин эмас. Шу билан бирга, ДХХ хабарида ер майдонини бошқа фуқаро номига айнан қайси тартибда расмийлаштириш ваъда қилингани очиқланмаган.
https://sputniknews.uz/20251111/er-ajratilish-fermer-ushlanish-53378795.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1f/21173777_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_70e03dc1bdb81fe233ec62ebd6ee584f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фермерлар, ўзбекистон, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), жиноятчилик, ер мулки
фермерлар, ўзбекистон, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), жиноятчилик, ер мулки

Сурхондарёда 7,7 гектар ерни 800 млн сўмга “расмийлаштириб” бермоқчи бўлган фермер ушланди

09:26 05.05.2026 (янгиланди: 09:46 05.05.2026)
© SputnikНаручники
Наручники - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.05.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Ангор туманида фермер хўжалиги раҳбари 7,7 гектар ерни бошқа фуқаро номига расмийлаштириб бериш учун пул олгани айтилмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Сурхондарё вилоятининг Ангор туманида фермер хўжалиги раҳбари 7,7 гектар ерни бошқа фуқаро номига расмийлаштириб бериш ваъдаси билан 280 миллион сўм олаётган вақтида ушланди.
ДХХ матбуот хизмати хабарига кўра, у қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш билан шуғулланувчи фермер хўжалигига қарашли ушбу ер майдонини 1972 йилда туғилган фуқаро номига расмийлаштириб бериш эвазига 800 миллион сўм талаб қилган.

Айтилишича, фермер аввалроқ ушбу сумманинг 520 миллион сўмини олган. ДХХ ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ўтказган тезкор тадбирда у қолган 280 миллион сўмни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, қонунчиликка кўра, фермер хўжалигига берилган ер участкалари хусусийлаштирилиши, олди-сотди, гаров, ҳадя ёки айирбошлаш объекти бўлиши мумкин эмас.
Шу билан бирга, ДХХ хабарида ер майдонини бошқа фуқаро номига айнан қайси тартибда расмийлаштириш ваъда қилингани очиқланмаган.
Американская валюта в конверте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2025
Самарқанд вилоятида 300 минг доллар эвазига ер ажратишни ваъда қилган фермер ушланди
11 Ноябр 2025, 11:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0