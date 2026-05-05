https://sputniknews.uz/20260505/er-rasmiylashtiruv-fermer-ushlanish-57319733.html
Сурхондарёда 7,7 гектар ерни 800 млн сўмга “расмийлаштириб” бермоқчи бўлган фермер ушланди
ДХХ маълумотига кўра, Ангор туманида фермер хўжалиги раҳбари 7,7 гектар ерни бошқа фуқаро номига расмийлаштириб бериш эвазига 800 млн сўм талаб қилган. У қолган 280 млн сўмни олаётганда ушланган.
2026-05-05T09:26+0500
Ангор туманида фермер хўжалиги раҳбари 7,7 гектар ерни бошқа фуқаро номига расмийлаштириб бериш учун пул олгани айтилмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Сурхондарё вилоятининг Ангор туманида фермер хўжалиги раҳбари 7,7 гектар ерни бошқа фуқаро номига расмийлаштириб бериш ваъдаси билан 280 миллион сўм олаётган вақтида ушланди.
ДХХ матбуот хизмати хабарига кўра
, у қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш билан шуғулланувчи фермер хўжалигига қарашли ушбу ер майдонини 1972 йилда туғилган фуқаро номига расмийлаштириб бериш эвазига 800 миллион сўм талаб қилган.
Айтилишича, фермер аввалроқ ушбу сумманинг 520 миллион сўмини олган. ДХХ ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ўтказган тезкор тадбирда у қолган 280 миллион сўмни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, қонунчиликка кўра, фермер хўжалигига берилган ер участкалари хусусийлаштирилиши, олди-сотди, гаров, ҳадя ёки айирбошлаш объекти бўлиши мумкин эмас.
Шу билан бирга, ДХХ хабарида ер майдонини бошқа фуқаро номига айнан қайси тартибда расмийлаштириш ваъда қилингани очиқланмаган.