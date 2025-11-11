https://sputniknews.uz/20251111/er-ajratilish-fermer-ushlanish-53378795.html
Самарқанд вилоятида 300 минг доллар эвазига ер ажратишни ваъда қилган фермер ушланди
Sputnik Ўзбекистон
Оыдарё туманида фермер хўжалиги раҳбари 3 гектар ерни иссиқхона ташкил этиш учун ажратиб беришни ваъда қилиб, фуқародан 300 минг доллар талаб қилган. У келишилган пулдан 20 минг долларни олган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/199/20/1992019_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b3c89c003374db92159b93cfc2b59a92.jpg
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Самарқанд вилояти Оқдарё туманида фермер хўжалиги раҳбари ер билан боғлиқ жиноят содир этиш пайтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.У келишилган маблағнинг 20 минг долларини олган вақтда ашёвий далиллар билан ДХХ ва вилоят ИИБ ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир жараёнида ушланган.Ҳозирда унга нисбатан Жиноят кодекснинг 168-моддаси (фирибгарлик) ҳамда 28 ва 211-моддалари (пора бериш жиноятига далолатчилик) бўйича жиноят иши қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251028/firibgarlik-holat-53024233.html
У келишилган маблағнинг 20 минг долларини олган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга тушган.
Самарқанд вилояти Оқдарё туманида фермер хўжалиги раҳбари ер билан боғлиқ жиноят содир этиш пайтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди
Маълум қилинишича, донли экинлар етиштириш билан шуғулланувчи фермер 3 гектар ер майдонини иссиқхона ташкил этиш учун ажратиб беришни ваъда қилиб, Самарқанд шаҳрида яшовчи фуқародан 300 минг доллар талаб қилган.
У келишилган маблағнинг 20 минг долларини олган вақтда ашёвий далиллар билан ДХХ ва вилоят ИИБ ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир жараёнида ушланган.
Ҳозирда унга нисбатан Жиноят кодекснинг 168-моддаси (фирибгарлик) ҳамда 28 ва 211-моддалари (пора бериш жиноятига далолатчилик) бўйича жиноят иши қўзғатилган.
Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.