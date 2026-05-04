Россия қўшинлари Славянск, Қизил Лиман ва Доброполье йўналишида олдинга силжиди — Пушилин
ДХР раҳбари Денис Пушилин Россия кучлари Қизил Лиман, Рай-Александровка ва Доброполе йўналишларида позицияларини яхшилаётганини маълум қилди. У Горловка ўққа тутилаётганини ҳам айтди.
2026-05-04T18:16+0500
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Донецк Халқ Республикаси (ДХР) раҳбари Денис Пушилин Россия бўлинмалари Қизил Лиман, Рай-Александровка ва Доброполье йўналишларида позицияларини яхшилаётганини маълум қилди.Унинг айтишича, Қизил Лиманда шаҳар жанглари давом этмоқда.Шунингдек, у Россия ҳарбийлари Славянск йўналишидаги Рай-Александровка аҳоли пунктининг шарқий чеккаларида мустаҳкамланганини билдирди. Пушилинга кўра, бу аҳоли пункти Славянскка олиб борадиган йўлда муҳим аҳамиятга эга.Рай-Александровка Краматорск ва Славянскдан тахминан 17 километр масофада жойлашган.Пушилин Доброполье йўналишида ҳам Украина Қуролли кучларининг таъминот ва ҳаракатланиш йўллари назоратга олинаётганини айтди.Доброполье Красноармейскдан 30 километр шимолда жойлашган. Россия Мудофаа вазирлиги 2025 йил 1 декабрда Красноармейск озод этилганини эълон қилган эди.ДХР раҳбари Украина Қуролли кучлари учун фронтдаги вазият ёмонлашгани сайин УҚК Горловка каби аҳоли пунктларини ўққа тутишни кучайтираётганини ҳам даъво қилди.Горловка Донецкдан 50 километр шимолда жойлашган. У ДХРнинг йирик аҳоли пунктларидан бири ҳисобланади.
Донецк Халқ Республикаси (ДХР) раҳбари Денис Пушилин Россия бўлинмалари Қизил Лиман, Рай-Александровка ва Доброполье йўналишларида позицияларини яхшилаётганини маълум қилди
Унинг айтишича, Қизил Лиманда шаҳар жанглари давом этмоқда.
“Қизил Лиманнинг ўзида шаҳар жанглари давом этмоқда. Бизнинг позицияларимиз Қизил Лиманнинг шимоли-шарқий ва жануби-шарқий қисмида яхшиланмоқда”, — деди Пушилин “Вести”га.
Шунингдек, у Россия ҳарбийлари Славянск йўналишидаги Рай-Александровка аҳоли пунктининг шарқий чеккаларида мустаҳкамланганини билдирди. Пушилинга кўра, бу аҳоли пункти Славянскка олиб борадиган йўлда муҳим аҳамиятга эга.
Рай-Александровка Краматорск ва Славянскдан тахминан 17 километр масофада жойлашган.
Пушилин Доброполье йўналишида ҳам Украина Қуролли кучларининг таъминот ва ҳаракатланиш йўллари назоратга олинаётганини айтди.
“Новоалександровка озод қилинганидан сўнг бўлинмаларимизнинг олдинга силжишини кўрмоқдамиз. Бу ерда таъминот йўллари аллақачон кесилган, Доброполье йўналишидаги душман логистикаси объектив назоратга олинган”, — деди у.
Доброполье Красноармейскдан 30 километр шимолда жойлашган. Россия Мудофаа вазирлиги 2025 йил 1 декабрда Красноармейск озод этилганини эълон қилган эди.
ДХР раҳбари Украина Қуролли кучлари учун фронтдаги вазият ёмонлашгани сайин УҚК Горловка каби аҳоли пунктларини ўққа тутишни кучайтираётганини ҳам даъво қилди.
Горловка Донецкдан 50 километр шимолда жойлашган. У ДХРнинг йирик аҳоли пунктларидан бири ҳисобланади.