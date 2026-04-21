Герасимов фронтаги вазият, ЛХР назоратга олинганлиги ва УҚК ёлғон ахбороти ҳақида гапирди
Валерий Герасимов, Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Луганск, Славянск-Краматорск, Суми, Харков, Запорожье ва бошқа йўналишлардаги вазият бўйича асосий тезисларни маълум қилди
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи армия генерали Валерий Герасимов “Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари фаолиятини текширди. У қўмондонлар маърузаларини тинглади ҳамда бир қатор асосий баёнотларни айтди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Генерал Герасимов баёнотларига кўра:— Луганск Халқ Республикаси ҳудуди тўлиқ эгалланган, ҳужум ҳаракатлари эса турли йўналишларда давом этмоқда.— Март–апрель ойларида Россия қўшинлари 34 та аҳоли пункти ва қарийб 700 кв.километр ҳудудни, йил бошидан бери эса 80 та аҳоли пункти ва 1700 кв.километрдан ортиқ ҳудудни назоратга олганини билдирди.— “Жанубий” гуруҳ Славянск, Краматорск ва Константиновка йўналишларида ҳужум ҳаракатларини давом эттирмоқда. Россия томони Кривой Лука, Новодмитровка, Илиновка ва Дибров ҳудудларида жанглар кетаётганини маълум қилди.— “Шимол” гуруҳ Суми ва Харков вилоятлари ҳудудида “хавфсизлик минтақаси” яратишни давом эттираётганини билдирди. Россия томони март ойида 15 та аҳоли пункти назоратга олингани, апрельда эса Волчанск Хутори ва Зибино эгалланганини айтмоқда.— “Ғарб” гуруҳ Купянск-Узловойдан жанубдаги ҳудудда ҳаракатлар олиб бораётганини маълум қилди. Боровая, Святогорск, Студенок ва Старая Караван атрофида жанглар давом этаётгани айтилди.— Краснолиман йўналиши энг фаол участкалардан бири сифатида тилга олинди. Россия томони шаҳарнинг қарийб 70 фоизи ўз назорати остида эканини билдирди.— “Марказ” гуруҳ Днепропетровск вилояти томонда “хавфсизлик минтақаси” яратиш ва Новопавловка учун жангларни давом эттираётганини маълум қилди. Шунингдек, Доброполе йўналишида илгарилаш, Гришино ва Павловка эгаллангани, Янги Донбассда тозалаш ишлари якунланаётгани айтилди.— “Шарқ” гуруҳ Запорожье вилоятининг шарқий қисмида ғарбга силжиётганини билдирди. Россия томони Бойково ва Луговское эгалланганини, Воздвиженка, Верхняя Терса ва Комсомольский атрофида жанглар давом этаётганини маълум қилди.— “Днепр” гуруҳ ҳам Запорожье йўналишида ҳужум ҳаракатларини олиб бораётганини, Веселянка эгалланганини, Орехов ва Запорожетсда жанглар кетаётганини маълум қилди.- Украина қўшинлари февраль–март ойларида 170 дан ортиқ қарши ҳужум уюштирган, аммо мақсадига эриша олмаган. - УҚК қўмондонлиги ўз муваффақиятсизлигини яширишга уриниб, ахборот кампаниясини ўтказмоқда, унинг доирасида гўёки 480 кв. километр ҳудуд қайтарилганини эълон қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260401/russia-lugansk-xalq-respublika-ozod-56645433.html
россия, украина, валерий герасимов, мудофаа вазирлиги, луганск халқ республикаси, суми вилояти, харков вилояти, запорожье вилояти, днепропетровск вилояти, донбасс
