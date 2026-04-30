Кўп қаватли уйлар атрофидаги яшил ҳудудларни автотураргоҳга айлантириш тақиқланди
Кўп квартирали уйлар атрофидаги яшил ҳудудларни ўзбошимчалик билан қисқартириш, бетонлаш, автотураргоҳ сифатида фойдаланиш ва дарахтларни рухсатсиз кесиш тақиқланди.
2026-04-30T17:38+0500
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Ўзбекистонда кўп квартирали уйларни сақлаш ва улардан фойдаланиш бўйича янги қоидалар белгиланди.Қоидаларга кўра, кўп квартирали уй ва унга туташ ер участкасидаги кўкаламзорлаштирилган ҳудудларни ўзбошимчалик билан қисқартириш тақиқланади. Хусусан, бундай жойларни бетон ёки бошқа материаллар билан қоплаш мумкин эмас.Янги қоидаларда дарахт ва буталар билан боғлиқ чекловлар ҳам белгиланган. Унга кўра, тегишли рухсатномасиз дарахтлар ва буталарни бошқа жойга кўчириб экиш ёки кесиш мумкин эмас.Бундан ташқари, дарахтларга арқон ва сим боғлаш, беланчаклар осиш, реклама тахталарини ёпиштириш, яшил ўсимликлар билан банд майдонларга турли материалларни тўплаш тақиқланади.Кўп квартирали уйларга туташ ер участкаларини металл парчалари, қурилиш, маиший ва бошқа чиқиндилар билан тўлдиришга ҳам йўл қўйилмайди.Шунингдек, гулзорлар, майсазорлар ва йўлакларни чиқиндилар билан ифлослантириш, яшил ўсимликлар яқинидаги йўлакларга зарарли кимёвий моддалар сепиш ёки улар билан суғориш тақиқланади.
Кўп квартирали уйлар атрофидаги яшил ҳудудларни бетонлаш, автотураргоҳга айлантириш, дарахтларни рухсатсиз кесиш ва гулзорларни ифлослантириш тақиқланди.
