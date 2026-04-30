Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси икки қишлоқни назоратга олди: уларнинг бири УҚК мудофаа тизимига кирган
Россия армияси икки қишлоқни назоратга олди: уларнинг бири УҚК мудофаа тизимига кирган
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, “Шимол” ва “Марказ” қўшинлари Суми вилоятидаги Корчаковка ҳамда ДХРдаги Новоалександровкани назоратга олган.
2026-04-30T18:06+0500
2026-04-30T18:06+0500
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Корчаковка ва Донецк Халқ Республикасидаги Новоалександровка қишлоқларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, украина, донецк халқ республикаси (дхр), россия
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, украина, донецк халқ республикаси (дхр), россия

Россия армияси икки қишлоқни назоратга олди: уларнинг бири УҚК мудофаа тизимига кирган

18:06 30.04.2026
Озод қилинган Корчаковка Украина Қуролли кучларининг мустаҳкамланган мудофаа тизимига кирган қишлоқлардан бири бўлган
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Корчаковка ва Донецк Халқ Республикасидаги Новоалександровка қишлоқларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Қайд этилишича, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Корчаковка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатган, “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эса Новоалександровка аҳоли пунктини озод қилган.
Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, “Шимол” гуруҳи мотоўқчилари артиллерия ва зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари кўмагида Корчаковкага кириб, аҳоли пунктида ўрнашиб олган.
Ҳарбийлар Украина кучларининг ўт очиш нуқталарини йўқ қилиб, уларни аҳоли пунктидан ташқарига сиқиб чиқарган.
Россия Мудофаа вазирлиги “Шимол” қўшинлари гуруҳининг фаол ҳаракатлари Украина кучларини давлат чегарасидан узоқлаштираётганини таъкидлади.
Шунингдек, Корчаковка фронтнинг ушбу қисмида Украина Қуролли кучларининг мустаҳкамланган мудофаа тизимига кирган иккинчи аҳоли пункти бўлгани қайд этилди.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРдаги икки Новодмитровкани назоратга олди
Кеча, 18:02
