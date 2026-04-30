Россия армияси икки қишлоқни назоратга олди: уларнинг бири УҚК мудофаа тизимига кирган
Россия армияси икки қишлоқни назоратга олди: уларнинг бири УҚК мудофаа тизимига кирган
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, “Шимол” ва “Марказ” қўшинлари Суми вилоятидаги Корчаковка ҳамда ДХРдаги Новоалександровкани назоратга олган.
2026-04-30T18:06+0500
2026-04-30T18:06+0500
2026-04-30T18:06+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Корчаковка ва Донецк Халқ Республикасидаги Новоалександровка қишлоқларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Қайд этилишича, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Корчаковка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатган, “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эса Новоалександровка аҳоли пунктини озод қилган.Ҳарбийлар Украина кучларининг ўт очиш нуқталарини йўқ қилиб, уларни аҳоли пунктидан ташқарига сиқиб чиқарган.Россия Мудофаа вазирлиги “Шимол” қўшинлари гуруҳининг фаол ҳаракатлари Украина кучларини давлат чегарасидан узоқлаштираётганини таъкидлади.Шунингдек, Корчаковка фронтнинг ушбу қисмида Украина Қуролли кучларининг мустаҳкамланган мудофаа тизимига кирган иккинчи аҳоли пункти бўлгани қайд этилди.
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, украина, донецк халқ республикаси (дхр), россия
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, украина, донецк халқ республикаси (дхр), россия
Россия армияси икки қишлоқни назоратга олди: уларнинг бири УҚК мудофаа тизимига кирган
Озод қилинган Корчаковка Украина Қуролли кучларининг мустаҳкамланган мудофаа тизимига кирган қишлоқлардан бири бўлган
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Корчаковка ва Донецк Халқ Республикасидаги Новоалександровка қишлоқларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Қайд этилишича, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Корчаковка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатган, “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эса Новоалександровка аҳоли пунктини озод қилган.
Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, “Шимол” гуруҳи мотоўқчилари артиллерия ва зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари кўмагида Корчаковкага кириб, аҳоли пунктида ўрнашиб олган.
Ҳарбийлар Украина кучларининг ўт очиш нуқталарини йўқ қилиб, уларни аҳоли пунктидан ташқарига сиқиб чиқарган.
Россия Мудофаа вазирлиги “Шимол” қўшинлари гуруҳининг фаол ҳаракатлари Украина кучларини давлат чегарасидан узоқлаштираётганини таъкидлади.
Шунингдек, Корчаковка фронтнинг ушбу қисмида Украина Қуролли кучларининг мустаҳкамланган мудофаа тизимига кирган иккинчи аҳоли пункти бўлгани қайд этилди.