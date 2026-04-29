Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРдаги икки Новодмитровкани назоратга олди
Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРдаги икки Новодмитровкани назоратга олди
Россия Мудофаа вазирлиги Суми вилояти ва ДХРдаги Новодмитровка номли икки аҳоли пункти назоратга олинганини маълум қилди. Уларни “Шимол” ва “Жанубий” гуруҳлари бўлинмалари эгаллаган.
2026-04-29T18:02+0500
2026-04-29T18:08+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРдаги Новодмитровка номли икки аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълумотга кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Суми вилоятидаги Новодмитровка аҳоли пунктини назоратга олган.“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Донецк Халқ Республикасидаги шу номдаги аҳоли пунктини озод қилган.Вазирликда Новодмитровка устидан назорат ўрнатилиши Россия чегараси бўйлаб хавфсизлик минтақасини кенгайтиришга хизмат қилиши таъкидланди.Шунингдек, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Суми ва Харьков вилоятлари йўналишларида хавфсизлик минтақасини яратиш бўйича ҳаракатларни давом эттираётгани қайд этилди.
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр)

Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРдаги икки Новодмитровкани назоратга олди

18:02 29.04.2026 (янгиланди: 18:08 29.04.2026)
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2026
Суми вилоятидаги Новодмитровкада 34-алоҳида гвардия мотоўқчи бригадаси ҳарбийлари ҳаракат қилган.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРдаги Новодмитровка номли икки аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Маълумотга кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Суми вилоятидаги Новодмитровка аҳоли пунктини назоратга олган.
“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Донецк Халқ Республикасидаги шу номдаги аҳоли пунктини озод қилган.
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, Суми вилоятидаги Новодмитровкада 34-алоҳида гвардия мотоўқчи бригадаси ҳарбийлари ҳаракат қилган. Улар артиллерия ва зарба берувчи дронлар қўллаб-қувватловида аҳоли пунктига кириб, у ерда мустаҳкамланган.
Вазирликда Новодмитровка устидан назорат ўрнатилиши Россия чегараси бўйлаб хавфсизлик минтақасини кенгайтиришга хизмат қилиши таъкидланди.
Шунингдек, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Суми ва Харьков вилоятлари йўналишларида хавфсизлик минтақасини яратиш бўйича ҳаракатларни давом эттираётгани қайд этилди.
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.04.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
