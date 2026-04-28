Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260428/russia-zemlyanki-ilinovka-nazorat-57199456.html
Россия қўшинлари Землянки ва Илиновка устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Землянка ва ДХРдаги Илиновка назоратга олинганини билдирди. Землянка учун жангларда штурм гуруҳлари, артиллерия ва дронлар қўллангани айтилди.
2026-04-28T17:48+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
дунё янгиликлари
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/13/41625229_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_92d7a47bb05bea7b62899eee9db29f69.jpg
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Землянки ва ДХРдаги Илиновка аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, Землянки учун жангларда "Шимол" қўшинлар гуруҳи таркибидаги 69-мотоўқчи дивизия штурм гуруҳлари иштирок этган. Ҳарбийлар аҳоли пункти ҳудудидаги ўт очиш нуқталари, таянч позициялар ва захиралар йўналишига зарбалар берган.Аҳоли пунктидан украин бўлинмалари сиқиб чиқарилганидан сўнг ҳарбий хизматчилар бинолар ва ертўлаларни текширишга киришган. Муҳандислик гуруҳлари эса ҳудудни портловчи моддалардан тозалаш ишларини бошлаган.Россия томони Землянки устидан назорат ўрнатилиши чегара бўйлаб хавфсизлик ҳудудини кенгайтиришга хизмат қилишини таъкидламоқда.Донецк Халқ Республикасидаги Илиновка аҳоли пунктини "Жанубий" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари озод қилди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/13/41625229_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_7b06a1314fe543818d10e116960bf895.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), дунё янгиликлари, дунёда
17:48 28.04.2026
© Sputnik / Алексей МайшевВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции.
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.04.2026
© Sputnik / Алексей Майшев
Oбуна бўлиш
Землянкидаги жангларда штурм гуруҳлари, дронлар ва артиллерия қўлланган.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Землянки ва ДХРдаги Илиновка аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотига кўра, Землянки учун жангларда “Шимол” қўшинлар гуруҳи таркибидаги 69-мотоўқчи дивизия штурм гуруҳлари иштирок этган. Ҳарбийлар аҳоли пункти ҳудудидаги ўт очиш нуқталари, таянч позициялар ва захиралар йўналишига зарбалар берган.

Жанглар давомида учувчисиз тизимлар қўшинлари, артиллерия қуроли ва зарба берувчи дронлар фаол қўлланган. Улар ўт очиш нуқталари, таянч пунктлари ва ҳаракатланаётган захираларни йўқ қилган.

Аҳоли пунктидан украин бўлинмалари сиқиб чиқарилганидан сўнг ҳарбий хизматчилар бинолар ва ертўлаларни текширишга киришган. Муҳандислик гуруҳлари эса ҳудудни портловчи моддалардан тозалаш ишларини бошлаган.
Россия томони Землянки устидан назорат ўрнатилиши чегара бўйлаб хавфсизлик ҳудудини кенгайтиришга хизмат қилишини таъкидламоқда.
Донецк Халқ Республикасидаги Илиновка аҳоли пунктини “Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари озод қилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0