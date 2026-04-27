Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРда иккита қишлоқни назоратга олди
Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРда иккита қишлоқни назоратга олди
Россия Мудофаа вазирлиги “Шимол” ва “Ғарб” қўшинлари гуруҳлари Суми вилоятидаги Таратутино ҳамда ДХРдаги Иличовка аҳоли пунктларини назоратга олганини маълум қилди.
2026-04-27T19:19+0500
2026-04-27T19:19+0500
2026-04-27T19:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
украина
россия
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Таратутино ҳамда ДХРдаги Ильичовка қишлоқлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълумотга кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Таратутино аҳоли пунктини назоратга олган.Шунингдек, Суми вилоятининг Мирополье, Новая Сеча ва Корчаковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита бригадаси ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига зарба берилган.Харьков вилоятининг аҳоли пунктлари ҳудудларида эса Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган ва мотоўқчи бригадаси, ҳужум полки ҳамда Миллий гвардия бригадаси шахсий таркиби ва техникасига талафот етказилган.Шунингдек, Харьков вилояти ва ДХРдаги аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган, аэромобиль ва ҳужумкор бригадалари ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига қақшатқич зарба берилган.
https://sputniknews.uz/20260425/xarkov-viloyatidagi-bochkovo-aholi-punkti-rossiya-nazoratiga-otdi-57147441.html
украина
дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), украина, россия
дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), украина, россия
Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРда иккита қишлоқни назоратга олди
Россия Мудофаа вазирлиги Таратутино ва Ильичовка аҳоли пунктлари озод қилинганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Таратутино ҳамда ДХРдаги Ильичовка қишлоқлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
Маълумотга кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Таратутино аҳоли пунктини назоратга олган.
Шунингдек, Суми вилоятининг Мирополье, Новая Сеча ва Корчаковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита бригадаси ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига зарба берилган.
Харьков вилоятининг аҳоли пунктлари ҳудудларида эса Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган ва мотоўқчи бригадаси, ҳужум полки ҳамда Миллий гвардия бригадаси шахсий таркиби ва техникасига талафот етказилган.
“Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Ильичовка аҳоли пунктини озод қилган.
Шунингдек, Харьков вилояти ва ДХРдаги аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган, аэромобиль ва ҳужумкор бригадалари ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига қақшатқич зарба берилган.