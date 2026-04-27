Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260427/russia-qoshinlar-57181201.html
Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРда иккита қишлоқни назоратга олди
Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРда иккита қишлоқни назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги “Шимол” ва “Ғарб” қўшинлари гуруҳлари Суми вилоятидаги Таратутино ҳамда ДХРдаги Иличовка аҳоли пунктларини назоратга олганини маълум қилди.
2026-04-27T19:19+0500
2026-04-27T19:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52690706_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_812e23c981edd61f0f27cf69cf3649b5.jpg
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Таратутино ҳамда ДХРдаги Ильичовка қишлоқлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълумотга кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Таратутино аҳоли пунктини назоратга олган.Шунингдек, Суми вилоятининг Мирополье, Новая Сеча ва Корчаковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита бригадаси ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига зарба берилган.Харьков вилоятининг аҳоли пунктлари ҳудудларида эса Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган ва мотоўқчи бригадаси, ҳужум полки ҳамда Миллий гвардия бригадаси шахсий таркиби ва техникасига талафот етказилган.Шунингдек, Харьков вилояти ва ДХРдаги аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган, аэромобиль ва ҳужумкор бригадалари ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига қақшатқич зарба берилган.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52690706_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_464b05634f5df01dd838234c5de46931.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), украина, россия
дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), украина, россия

Россия қўшинлари Суми вилояти ва ДХРда иккита қишлоқни назоратга олди

19:19 27.04.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа связистов группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа связистов группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазирлиги Таратутино ва Ильичовка аҳоли пунктлари озод қилинганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Таратутино ҳамда ДХРдаги Ильичовка қишлоқлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Маълумотга кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Таратутино аҳоли пунктини назоратга олган.
Шунингдек, Суми вилоятининг Мирополье, Новая Сеча ва Корчаковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита бригадаси ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига зарба берилган.
Харьков вилоятининг аҳоли пунктлари ҳудудларида эса Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган ва мотоўқчи бригадаси, ҳужум полки ҳамда Миллий гвардия бригадаси шахсий таркиби ва техникасига талафот етказилган.

“Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Ильичовка аҳоли пунктини озод қилган.

Шунингдек, Харьков вилояти ва ДХРдаги аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган, аэромобиль ва ҳужумкор бригадалари ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига қақшатқич зарба берилган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0