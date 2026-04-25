https://sputniknews.uz/20260425/xarkov-viloyatidagi-bochkovo-aholi-punkti-rossiya-nazoratiga-otdi-57147441.html
Харьков вилоятидаги Бочково аҳоли пункти Россия назоратига ўтди
Харьков вилоятидаги Бочково аҳоли пункти Россия назоратига ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий саноат мажмуаси ва порт инфратузилмасига зарба берди. 25.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-25T14:25+0500
2026-04-25T14:25+0500
2026-04-25T14:30+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57079079_0:0:766:431_1920x0_80_0_0_0b614a0de3a4f586e54504de0ab953a3.png
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "Шимол" кучлар гуруҳининг ҳужумчи бригадалар Харков вилоятидаги "Бочково" қишлоғини эгаллаб олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Ҳужумдан олдин аскарлар разведка маълумотлари асосида жанговар операцияларни машқ қилишди. Улар жой рельефи ва Укина аскарларининг ҳаракат йўналишларини ва ўқ отиш позицияларини олдиндан билар эди, деб таъкидлади Пуля. Мудофаа вазирлигининг маълумотларига кўра, сўнгги ҳафта ичида "Шимол" кучлар гуруҳи Ветеринарное қишлоғини назоратга олди ва 1300 дан ортиқ УҚК аскарлари, саккизта зирҳли жанговар машина, 96 та машина, саккизта дала артиллерия қуроллари, 13 та электрон кураш станциялари ҳамда 71 та ўқ-дори, ёқилғи ва таъминот омборларини йўқ қилди.Ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучлари жами 1125 нафар ҳарбий хизматчилари, 3та танки, 4та дала артиллеря қуроллари, 38та ҳарбий автомобил ва 256та учувчисиз аппаратларини йўқотди.
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57079079_95:0:670:431_1920x0_80_0_0_64f43809c25804f14f2e50aadbef9c12.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр)
россия, украина, мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр)
Харьков вилоятидаги Бочково аҳоли пункти Россия назоратига ўтди
14:25 25.04.2026 (янгиланди: 14:30 25.04.2026)
Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий саноат мажмуаси ва порт инфратузилмасига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "Шимол" кучлар гуруҳининг ҳужумчи бригадалар Харков вилоятидаги "Бочково" қишлоғини эгаллаб олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Асосий мақсад окопларни эгаллаб олиш эди. Кейин эса уларни асосий кучларга топшириш эди. Биз истеҳкомни эгаллаб олдик. Ўндан ортиқ Украина аскарлари йўқ қилинди", - деди чақирув белгиси "Пуля" бўлган қўмондон.
Ҳужумдан олдин аскарлар разведка маълумотлари асосида жанговар операцияларни машқ қилишди. Улар жой рельефи ва Укина аскарларининг ҳаракат йўналишларини ва ўқ отиш позицияларини олдиндан билар эди, деб таъкидлади Пуля.
Мудофаа вазирлигининг маълумотларига кўра, сўнгги ҳафта ичида "Шимол" кучлар гуруҳи Ветеринарное қишлоғини назоратга олди ва 1300 дан ортиқ УҚК аскарлари, саккизта зирҳли жанговар машина, 96 та машина, саккизта дала артиллерия қуроллари, 13 та электрон кураш станциялари ҳамда 71 та ўқ-дори, ёқилғи ва таъминот омборларини йўқ қилди.
Ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучлари жами 1125 нафар ҳарбий хизматчилари, 3та танки, 4та дала артиллеря қуроллари, 38та ҳарбий автомобил ва 256та учувчисиз аппаратларини йўқотди.