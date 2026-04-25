Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Харьков вилоятидаги Бочково аҳоли пункти Россия назоратига ўтди
14:25 25.04.2026 (янгиланди: 14:30 25.04.2026)
Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий саноат мажмуаси ва порт инфратузилмасига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "Шимол" кучлар гуруҳининг ҳужумчи бригадалар Харков вилоятидаги "Бочково" қишлоғини эгаллаб олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.

"Асосий мақсад окопларни эгаллаб олиш эди. Кейин эса уларни асосий кучларга топшириш эди. Биз истеҳкомни эгаллаб олдик. Ўндан ортиқ Украина аскарлари йўқ қилинди", - деди чақирув белгиси "Пуля" бўлган қўмондон.

Ҳужумдан олдин аскарлар разведка маълумотлари асосида жанговар операцияларни машқ қилишди. Улар жой рельефи ва Укина аскарларининг ҳаракат йўналишларини ва ўқ отиш позицияларини олдиндан билар эди, деб таъкидлади Пуля.
Мудофаа вазирлигининг маълумотларига кўра, сўнгги ҳафта ичида "Шимол" кучлар гуруҳи Ветеринарное қишлоғини назоратга олди ва 1300 дан ортиқ УҚК аскарлари, саккизта зирҳли жанговар машина, 96 та машина, саккизта дала артиллерия қуроллари, 13 та электрон кураш станциялари ҳамда 71 та ўқ-дори, ёқилғи ва таъминот омборларини йўқ қилди.

Ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучлари жами 1125 нафар ҳарбий хизматчилари, 3та танки, 4та дала артиллеря қуроллари, 38та ҳарбий автомобил ва 256та учувчисиз аппаратларини йўқотди.
