Ўзбекистонда аҳоли учун “топ-100 ҳуқуқий тавсия” тўплами ишлаб чиқилади
Sputnik Ўзбекистон
2026–2027 йилларда ҳуқуқий маданиятни ошириш дастури доирасида аҳоли мурожаатлари асосида “ТОП-100 ҳуқуқий тавсия” тайёрланади, AI-чатботли қурилиш иловаси яратилади.
2026-04-27T16:04+0500
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистонда аҳоли мурожаатлари асосида “топ-100 ҳуқуқий тавсия” тўплами шакллантирилади. Ушбу тавсиялар бўйича видео, инфографика ва подкастлар ҳам тайёрланади. Бу 2026–2027 йилларда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш дастурида назарда тутилган.Ҳукуматнинг “2026–2027 йилларда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Қарор билан икки йиллик чора-тадбирлар дастури тасдиқланди.Дастур доирасида “Онлайн-маҳалла” платформаси ва “маҳалла етакчилари” кўмагида аҳоли муаммолари таҳлил қилинади. Долзарб масалалар бўйича содда медиа материаллар — аннотация, видео, инфографика ва буклетлар тайёрланади.Шунингдек, янги қонунчилик ҳужжатларини содда тилда тушунтирувчи интервью, подкаст ва видеолар мутахассислар иштирокида “АдлияТВ”да жойлаштирилади.Бундан ташқари, “Advice.uz” ва “Гендер-мадад” платформалари такомиллаштирилади, ижтимоий тармоқларда “Совринли викториналар” ўтказилади.Дастурда болалар ўртасида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни ошириш учун видеороликлар тайёрлаш, “Оилани асранг – зўравонликни тўхтатинг!” шиори остида оммавий челленжлар ва ижтимоий роликлар танловини ташкил этиш ҳам белгиланган.Шунингдек, таълим муассасаларида “Ҳуқуқий билимлар ойлиги” ўтказилади. Дастурдаги чора-тадбирларни ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш учун тегишли давлат органлари ва ташкилотлари раҳбарлари шахсан жавобгар ҳисобланади.
Дастурга кўра, қурилиш қонунчилигини интерактив тарзда тушунтирувчи “Қурилишда қонунийлик” мобил иловаси ҳам яратилади. Унда ўйинлар, тестлар, видеолар ва ноқонуний қурилишлар ҳақида хабар бериш имкониятига эга AI-чатбот бўлади.
