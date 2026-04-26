Ўзбекистонда “Ғалаба диктанти”: 400 дан ортиқ киши уруш тарихи бўйича билимларини синади
Тошкент, Қарши ва Бухорода ўтган халқаро акцияда иштирокчилар Улуғ Ватан уруши воқеалари, қаҳрамонлари ва ўша йиллардаги Ўзбекистонга оид саволларга жавоб берди.
2026-04-26T17:50+0500
2026-04-26T17:54+0500
17:50 26.04.2026 (янгиланди: 17:54 26.04.2026)
Эксклюзив
Мамлакат бўйлаб 400 дан ортиқ киши “Ғалаба диктанти”да қатнашди. Тест саволлари Улуғ Ватан уруши тарихи ва ўша йиллардаги Ўзбекистонга бағишланди.
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Тошкентдаги Рус уйида 50 дан ортиқ киши “Ғалаба диктанти”ни ёзди. Халқаро тарихий акция, шунингдек, Тошкент, Қарши ва Бухородаги Россия олий ўқув юртлари филиаллари ҳамда умумтаълим мактаблари базасида ҳам ўтказилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.

“Мамлакат бўйлаб халқаро тарихий акцияда офлайн форматда жами 400 дан ортиқ киши иштирок этди. Диктант онлайн форматда ҳам ўтказилди”, — деди "Россотрудничество"нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ёшлар-ватанпарварлик лойиҳалари координатори Сергей Ежков.

Рус уйида ўтказилган “Ғалаба диктанти”да “Хориждаги рус ўқитувчиси” лойиҳаси педагоглари ҳам фаол иштирок этди.
В Узбекистане состоялась акция "Диктант Победы"
“Мен чет элда ишлайман ва мен учун бу акция, биринчи навбатда, Ватан билан алоқа ва аждодлар хотирасидир. Чунки собиқ Совет Иттифоқи фуқароларининг деярли ҳар бирининг қариндошлари фронтда жанг қилган ёки фронт ортида меҳнат қилган, кўплари ҳалок бўлган. Бугун Улуғ Ғалабани эслаш ва бу ҳақда ёшларга сўзлаб бериш муҳим — ўша даҳшатли воқеалар такрорланмаслиги учун”, — деди ҳозирда Тошкент шаҳридаги 210-умумтаълим мактабида фаолият юритаётган россиялик кимё ўқитувчиси Игорь Криницин.
Рус уйидаги “Ғалаба диктанти”да ёшлар ҳам иштирок этди. Улардан бири — International House Tashkent академик лицейи ўқувчиси Арина Пенькова. У акцияда биринчи марта қатнашганини ва жуда ҳаяжонланганини айтди. Шу билан бирга, унинг фикрича, бундай тадбирлар жуда муҳим.
В Узбекистане состоялась акция "Диктант Победы"
“Оиламизда ҳарбий механик бўлган, бутун урушни бошдан кечириб, медал ва мукофотлар билан қайтган катта бобомнинг хотираси эҳтиром билан сақланади. Биз ҳар йили “Ўлмас полк” акциясида иштирок этамиз. Мен шахсан катта бобомнинг суратини мактаб ҳовлисида катта ғурур билан кўтариб юрганман”, — деди у.
“Ғалаба диктанти” анъанавий тарзда тест шаклида ўтказилди ва 25 та саволни ўз ичига олди. Улардан 20 таси Улуғ Ватан урушининг асосий воқеалари, хотира саналар ва қаҳрамонлар билан боғлиқ умумтарихий саволлар бўлди. Яна 5 та савол эса ўша йиллардаги Ўзбекистонга бағишланди.
Иштирокчилар диктант натижалари билан Диктантпобеды.рф сайтида махсус код орқали танишишлари мумкин.
Диктантдан сўнг барча хоҳловчилар яна бир акция — “Ғалаба хати”да иштирок этиб, Тошкент шаҳрида истиқомат қилаётган Улуғ Ватан уруши фахрийларига ўз тилаклари ва миннатдорчилик сўзларини ёзиш имконига эга бўлди. Ушбу хатлар Ғалаба байрами арафасида фахрийларга топширилади.
