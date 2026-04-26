Трамп иштирок этаётган тадбирда отишма содир бўлди: нималар маълум?
Вашингтонда Трамп иштирок этган кечки овқатда отишма содир бўлди. Гумонланувчи назорат пункти яқинида қўлга олинган, Трамп эса ҳодисанинг Эрон билан боғлиқлигига ишонмаслигини айтди.
2026-04-26T11:46+0500
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп иштирок этган Оқ уй мухбирлари уюшмаси кечки овқатида отишма содир бўлди. Ҳодиса Вашингтондаги Washington Hilton меҳмонхонасида, асосий текширув пункти яқинида юз берган.AP маълумотига кўра, залдаги айрим иштирокчилар бештадан саккизтагача ўқ овозини эшитганини айтган. Трамп, биринчи хоним Мелания Трамп ва бошқа расмийлар хавфсиз жойга олиб чиқилган.У залга киришга улгурмаган — хавфсизлик ходимлари уни назорат пункти яқинида яралаб, қўлга олган. Президент, шунингдек, хавфсизлик ходимларидан бири яралангани, аммо ҳимоя воситаси уни оғир жароҳатдан сақлаб қолганини билдирди.Вашингтон полицияси бошлиғи Жефф Кэрроллнинг маълум қилишича, ҳужумчи якка ўзи ҳаракат қилган.Шунингдек, Newsweek журналисти Леонардо Фелдман бино ташқарисида металл детекторлар бўлмаганини, текширув фақат қабул залига киришда амалга оширилганини маълум қилди. Трамп ҳам воқеадан кейин Washington Hilton биносини “унчалик хавфсиз эмас” деб баҳолади.Маълумотларга кўра, гумонланувчи 31 ёшли Коул Томас Аллан бўлиши мумкин. Вашингтон полицияси унинг воқеа содир бўлган меҳмонхонада яшаганини ҳам маълум қилган.Президент, шунингдек, ҳодисанинг АҚШнинг Эрондаги операцияси билан боғлиқлиги ҳақидаги саволга жавоб берди. У бундай боғлиқликка ишонмаслигини, аммо буни тўлиқ истисно қилиб бўлмаслигини айтди.Washington Hilton меҳмонхонаси АҚШ сиёсий тарихида яна бир суиқасд воқеаси билан ҳам боғлиқ. 1981 йилда шу меҳмонхона яқинида АҚШнинг ўша пайтдаги президенти Роналд Рейганга бир неча бор ўқ узилган ва у яраланган.
Вашингтонда Трамп иштирок этган кечки овқатда президентдан тахминан 45 метр масофада отишма содир бўлди. Гумонланувчи тўхтатилиб, Трамп эвакуация қилинди.
АҚШ Махфий хизматига кўра, отишма залга киришдаги металлодетекторлар жойлашган асосий назорат-ўтказиш пункти яқинида содир бўлган. Трампнинг айтишича, ҳужумчи тахминан 50 ярд, яъни 45 метрча масофада бўлган.
CBS телеканали икки манбага таяниб, гумонланувчи ҳуқуқ-тартибот органларига ўзининг нишони Трамп маъмурияти амалдорлари бўлганини айтганини хабар қилди. Трамп эса матбуот анжуманида ўзини ҳам эҳтимолий нишон деб ҳисоблашини билдирган.
