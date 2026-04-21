https://sputniknews.uz/20260421/russia-qoshinlar-aholi-punkt-nazorat-57040249.html
Россия қўшинлари икки аҳоли пунктини назоратга олди: операция тафсилотлари
Sputnik Ўзбекистон
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/08/56766760_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_ef131ef2e38fdc841c940b77127855d3.jpg
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятидаги икки аҳоли пункти устидан назорат ўрнатганини маълум қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, вазирлик маълумотига кўра, "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятининг Ветеринарное аҳоли пункти устидан назорат ўрнатган.Хабарда айтилишича, Ветеринарное аҳоли пункти устидан назоратни "Шимол" гуруҳининг 245-гвардия мотоўқчи полки ҳужумчилари таъминлаган.Операция чоғида дронлар, артиллерия ва танклар жалб қилинган. Ҳужумчи бўлинмалар таянч нуқталардаги қаршиликни бостириб, янги марраларда мустаҳкамланган.Шунингдек, хабарда зарбалар Украина Қуролли Кучларининг ўт очиш позициялари ва яқин захираларига берилгани айтилган.Вазирлик маълумотига кўра, аҳоли пунктига кирган ҳарбийлар бинолар ва ертўлаларни текшириб чиққан, шундан сўнг қишлоқ марказида Россия давлат байроғи ўрнатилган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/08/56766760_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_86b48c9f62447d003c08d0a162e87c24.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, россия мудофаа вазирлиги, дхр, донецк халқ республикаси, харьков вилояти, гришино, ветеринарное, украина, қўшинлар, аҳоли пункти, назорат
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятидаги икки аҳоли пункти устидан назорат ўрнатганини маълум қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
"Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар билан Донецк Халқ Республикасининг Гришино аҳоли пунктини озод қилди," — дейилади хабарда.
Шунингдек, вазирлик маълумотига кўра, "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятининг Ветеринарное аҳоли пункти устидан назорат ўрнатган.
Хабарда айтилишича
, Ветеринарное аҳоли пункти устидан назоратни "Шимол" гуруҳининг 245-гвардия мотоўқчи полки ҳужумчилари таъминлаган.
Операция чоғида дронлар, артиллерия ва танклар жалб қилинган. Ҳужумчи бўлинмалар таянч нуқталардаги қаршиликни бостириб, янги марраларда мустаҳкамланган.
Шунингдек, хабарда зарбалар Украина Қуролли Кучларининг ўт очиш позициялари ва яқин захираларига берилгани айтилган.
Вазирлик маълумотига кўра, аҳоли пунктига кирган ҳарбийлар бинолар ва ертўлаларни текшириб чиққан, шундан сўнг қишлоқ марказида Россия давлат байроғи ўрнатилган.