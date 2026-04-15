Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Волчанские Хутора устидан назорат ўрнатди: операция тафсилотлари
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Волчанские Хутора аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилганини билдирди. Идорага кўра, ҳужум давомида таъминот йўллари тўсилган ва дрон бошқарув пунктлари ҳамда дала омборларига зарба берилган
2026-04-15T17:53+0500
россия мудофаа вазирлиги, волчанские хутора, харьков вилояти, шимол қўшинлар гуруҳи, дрон операторлари, уқк, суми вилояти
17:53 15.04.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишРасчет дрона-перехватчика "Ёлка" на Добропольском направлении СВО
Расчет дрона-перехватчика Ёлка на Добропольском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.04.2026
Маълумотларга кўра, Волчанские Хутора учун ҳужумда ҳужум гуруҳлари аҳоли пунктига кириб мустаҳкамланган, дрон операторлари эса таъминот ва бошқарув объектларига зарба берган
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. "Шимол" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Волчанские Хутора аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотига кўра, ҳужум давомида 128-мотоўқчи бригаданинг ҳужум гуруҳлари жой рельефидан фойдаланиб аҳоли пунктига кирган ва у ерда мустаҳкамланган. Бу эса қарши томоннинг озиқ-овқат ҳамда ўқ-дори етказиб бериш йўлларини тўсиб қўйган.
Хабарда айтилишича, учувчисиз тизимлар қўшинлари операторлари ҳаводан туриб дронларни бошқариш пунктлари, қурол-яроғ ва ўқ-дори сақланадиган дала омборларини аниқлаб, уларга зарба берган.
Шундан сўнг, ҳарбийлар ўт очиш нуқталарини бостириб, Украина Қуролли кучлари позицияларини эгаллаган ва ҳудудни миналардан тозалаш ишларини бошлаган.
Таъкидланишича, "Шимол" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Суми ва Харьков вилоятларида хавфсизлик зонасини кенгайтиришни давом эттирмоқда. Россия Мудофаа вазирлиги улар ҳар куни Украина Қуролли кучлари мудофаасининг ичкарисига силжиб бораётганини билдирган
