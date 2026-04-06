Украина МВ маслаҳатчиси: Россия фронтга янги спутник терминалларини оммавий етказмоқда
Украина манбаларига кўра, Россия қўшинлари фронтга янги "Спирит-030" спутник терминалларини оммавий етказа бошлаган. Ихчам антеннали тизим алоқани барқарор сақлаш ва уни аниқлашни қийинлаштириши мумкин
2026-04-06T16:11+0500
россия, украина, спирит-030, сергей флэш бескрестнов, спутник терминали, геостационар йўлдош, starlink, фронт алоқаси, 30 см антенна, дрон зарбаси
16:04 06.04.2026 (янгиланди: 16:11 06.04.2026)
Украина манбаларига кўра, Россия қўшинлари фронтда янги “Спирит-030” спутник алоқа терминалларидан фойдаланмоқда, унинг ихчам антеннаси эса аниқлашни қийинлаштиради.
ТОШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия қўшинлари фронтга янги "Спирит-030" спутник алоқа терминалларини оммавий етказа бошлаган. Бу ҳақда Украина мудофаа вазири маслаҳатчиси ва радиотехнологиялар бўйича мутахассис Сергей "Флэш" Бескрестнов ўз Telegram-каналида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, бу қурилма россиялик ҳарбийлар учун "Starlink" ўрнини босувчи вариант сифатида кўрилмоқда.
Бескрестновнинг айтишича, "Спирит-030" аввалги рус спутник терминалларидан фарқли ўлароқ, кўчма форматда ишланган ва махсус геостационар алоқа йўлдоши билан ишлайди.
Шу сабабли унда диаметри 90 сантиметрлик эмас, балки 30 сантиметрлик антенна қўлланади. Бу эса қурилмани фронт шароитида ташишни енгиллаштиради ва уни аниқлашни қийинлаштириши мумкин.
"Укрaинcкaя Правда" хабарига кўра, Россия қўшинлари бундай терминалларни 2025 йилнинг ёзидаёқ қабул қила бошлаган, 2025 йил сентябрь ойида эса улар Беларусь-Россия қўшма "Sprint" машқларида ҳам намойиш этилган.
Россиянинг “Звезда” телеканали эса ҳарбий хизматчига таяниб, “Спирит-030”ни мобил ва камроқ кўзга ташланадиган спутник алоқа воситаси сифатида таърифлади. Унинг айтишича, қурилма тез ўрнатилади, сигнали барқарор ишлайди, спутник телефонияси ва бошқа алоқа турларини таъминлайди, узатиладиган маълумотлар эса шифрланган.