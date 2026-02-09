https://sputniknews.uz/20260209/russiya-mudofaa-vazirlik-su-57-topshirilish-55564540.html
Россия Мудофаа вазирлигига янгиланган Су-57лар топширилди: нималар такомиллаштирилди
Янгиланган Су-57 қирувчилари Россия Мудофаа вазирлигига топширилди. Самолётларда борт тизимлари ва қурол мажмуаси такомиллаштирилган, жанговар имкониятлар кенгайтирилган.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. "Ростех" давлат корпорацияси таркибидаги Бирлашган авиасозлик корпорацияси янгиланган техник кўринишга эга Су-57 самолётларининг навбатдаги партиясини Россия Мудофаа вазирлигига топширди. Бу ҳақда "Ростех" матбуот хизмати хабар берди.Самолётлар модернизация қилинган борт тизимлари ва такомиллаштирилган қурол-яроғ комплекси билан жиҳозланган. Улар завод ва парвоз синовларининг тўлиқ циклдан ўтган.Таъкидланишича, Су-57 махсус ҳарбий операция шароитида синовдан ўтиб, илғор ҳаво мудофаа тизимлари фаол ҳудудларда ҳам қўлланиш имконини кўрсатган.Ишлаб чиқарувчиларнинг қайд этишича, қирувчи самолётда қурол-яроғ ва борт тизимларини янада такомиллаштириш ишлари давом этмоқда.
Таъкидланишича, бешинчи авлод мажмуаси энг илғор ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари шароитида ҳам қўлланилиши мумкин бўлиб, унинг жанговар имкониятлари янада оширилган.
Самолётлар модернизация қилинган борт тизимлари ва такомиллаштирилган қурол-яроғ комплекси билан жиҳозланган. Улар завод ва парвоз синовларининг тўлиқ циклдан ўтган.
Расмийларга кўра, янги техник кўриниш "Су-57"нинг жанговар вазифалар доирасини кенгайтирган. Самолёт ҳаво, қуруқлик ва денгиздаги нишонларга кеча-ю кундуз, мураккаб об-ҳаво ва радиоэлектрон қаршилик шароитида зарба бера олади.
Таъкидланишича, Су-57 махсус ҳарбий операция шароитида синовдан ўтиб, илғор ҳаво мудофаа тизимлари фаол ҳудудларда ҳам қўлланиш имконини кўрсатган.
Ишлаб чиқарувчиларнинг қайд этишича, қирувчи самолётда қурол-яроғ ва борт тизимларини янада такомиллаштириш ишлари давом этмоқда.