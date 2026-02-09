Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260209/russiya-mudofaa-vazirlik-su-57-topshirilish-55564540.html
Россия Мудофаа вазирлигига янгиланган Су-57лар топширилди: нималар такомиллаштирилди
Россия Мудофаа вазирлигига янгиланган Су-57лар топширилди: нималар такомиллаштирилди
Sputnik Ўзбекистон
Янгиланган Су-57 қирувчилари Россия Мудофаа вазирлигига топширилди. Самолётларда борт тизимлари ва қурол мажмуаси такомиллаштирилган, жанговар имкониятлар кенгайтирилган.
2026-02-09T12:16+0500
2026-02-09T12:16+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
қурол-яроғ
қирувчи
самолёт
россия мудофаа вазирлиги
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/09/55564127_0:90:1500:934_1920x0_80_0_0_745b4694da400fd06c38250a74a42d6f.jpg
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. "Ростех" давлат корпорацияси таркибидаги Бирлашган авиасозлик корпорацияси янгиланган техник кўринишга эга Су-57 самолётларининг навбатдаги партиясини Россия Мудофаа вазирлигига топширди. Бу ҳақда "Ростех" матбуот хизмати хабар берди.Самолётлар модернизация қилинган борт тизимлари ва такомиллаштирилган қурол-яроғ комплекси билан жиҳозланган. Улар завод ва парвоз синовларининг тўлиқ циклдан ўтган.Таъкидланишича, Су-57 махсус ҳарбий операция шароитида синовдан ўтиб, илғор ҳаво мудофаа тизимлари фаол ҳудудларда ҳам қўлланиш имконини кўрсатган.Ишлаб чиқарувчиларнинг қайд этишича, қирувчи самолётда қурол-яроғ ва борт тизимларини янада такомиллаштириш ишлари давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260113/prezident-chirchiq-aviatsiya-zavod-tashrif-54780336.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/09/55564127_153:0:1486:1000_1920x0_80_0_0_7b62bc0cfb56cfb7248f7b041ada03b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
су-57, бешинчи авлод, ростех, оак, модернизация, борт тизими, қурол мажмуаси, россия мудофаа вазирлиги, қирувчи самолёт, авиация
су-57, бешинчи авлод, ростех, оак, модернизация, борт тизими, қурол мажмуаси, россия мудофаа вазирлиги, қирувчи самолёт, авиация

Россия Мудофаа вазирлигига янгиланган Су-57лар топширилди: нималар такомиллаштирилди

12:16 09.02.2026
© ОАК ("Ростех")ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2026
© ОАК ("Ростех")
Oбуна бўлиш
Таъкидланишича, бешинчи авлод мажмуаси энг илғор ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари шароитида ҳам қўлланилиши мумкин бўлиб, унинг жанговар имкониятлари янада оширилган.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. "Ростех" давлат корпорацияси таркибидаги Бирлашган авиасозлик корпорацияси янгиланган техник кўринишга эга Су-57 самолётларининг навбатдаги партиясини Россия Мудофаа вазирлигига топширди. Бу ҳақда "Ростех" матбуот хизмати хабар берди.
Самолётлар модернизация қилинган борт тизимлари ва такомиллаштирилган қурол-яроғ комплекси билан жиҳозланган. Улар завод ва парвоз синовларининг тўлиқ циклдан ўтган.

Расмийларга кўра, янги техник кўриниш "Су-57"нинг жанговар вазифалар доирасини кенгайтирган. Самолёт ҳаво, қуруқлик ва денгиздаги нишонларга кеча-ю кундуз, мураккаб об-ҳаво ва радиоэлектрон қаршилик шароитида зарба бера олади.

Таъкидланишича, Су-57 махсус ҳарбий операция шароитида синовдан ўтиб, илғор ҳаво мудофаа тизимлари фаол ҳудудларда ҳам қўлланиш имконини кўрсатган.
Ишлаб чиқарувчиларнинг қайд этишича, қирувчи самолётда қурол-яроғ ва борт тизимларини янада такомиллаштириш ишлари давом этмоқда.
Президент посетил Чирчикский авиационный ремонтный завод - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.01.2026
Airbus вертолётлари ва Су-25: президент Чирчиқ авиация заводига ташриф буюрди
13 Январ, 18:20
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0