Эрон йўқ қилган 500 миллион долларлик АҚШ самолёти нимаси билан қимматли эди
Military Watch Magazine га кўра, Эрон зарбасида яроқсиз ҳолга келган АҚШнинг Boeing E-3 Sentry AWACS самолёти 500 миллион доллардан ортиқ туради. Нашр уни алмаштириш қийинлигини, АҚШда эса бундай самолётлар сони чекланганини ёзди.
2026-03-30T11:43+0500
2026-03-30T11:47+0500
эрон зарбаси, ақш самолёти, boeing e-3 sentry awacs, e-3 awacs, 500 миллион доллар, учувчи радар, prince sultan авиабазаси, саудия арабистони, ақш ҳарбий-ҳаво кучлари, , e-7 wedgetail
11:43 30.03.2026 (янгиланди: 11:47 30.03.2026)
Эрон зарбаси АҚШнинг энг қиммат ва нодир ҳаво кузатув платформаларидан бири — 500 миллион долларлик E-3 AWACS самолётини амалда сафдан чиқарди.
ТОШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Эрон зарбасида яроқсиз ҳолга келган АҚШнинг Boeing E-3 Sentry AWACS узоқ масофали радиолокацион аниқлаш самолёти 500 миллион доллардан ортиқ баҳоланади ва уни алмаштириш қийин, деб ёзади "Military Watch Magazine"
Нашрнинг таъкидлашича, бу турдаги самолётлар АҚШ ҳарбий-ҳаво кучларидаги энг қиммат ва муҳим ҳаво платформаларидан бири ҳисобланади.
Аввалроқ Эроннинг Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси Саудия Арабистонидаги АҚШнинг “Шаҳзода Султон” авиабазасига берилган зарба натижасида E-3 самолёти йўқ қилинганини маълум қилган эди.
Нашрга кўра, E-3ни ўрнини тўлдириши айниқса қийин, чунки унинг ўрнини босиши керак бўлган янги E-7 Wedgetail дастури эндигина молиялаштирилмоқда ва етказиб бериш навбати ҳам узоқ. Шу боис бундай самолётнинг сафдан чиқиши АҚШ учун фақат молиявий эмас, балки ҳарбий нуқтаи назардан ҳам жиддий йўқотиш саналади.
ОАВ маълумотларига кўра, E-3 AWACS АҚШ армиясидаги энг муҳим ҳаво бошқарув платформаларидан бири бўлиб, ҳаводаги нишонларни узоқ масофадан аниқлаш, вазиятни кузатиш ва ҳарбий авиация ҳаракатларини мувофиқлаштиришда қўлланади.
