Эрон БААда 500га яқин АҚШ ҳарбийларига зарба берди
Эрон БААда 500га яқин АҚШ ҳарбийларига зарба берди
Ҳужум оқибатида АҚШ ҳарбийлари жиддий талофатлар кўргани айтилмоқда. 28.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-28T15:52+0500
2026-03-28T15:52+0500
2026-03-28T16:26+0500
ТОШКЕНТ, 28 март — Sputnik. Эрон ҳарбийлари БААда кўп сонли АҚШ ҳарбийлари яширинган манзилга зарба берди. Бу ҳақида Хатам ал-Анбия Марказий қўмондонлиги вакили Иброҳим Зулфағарий маълум қилди.Олдинроқ Иброҳим Зулфағарий АҚШнинг Саудия Арабистонида жойлашган "Шаҳзода Султон" авиабазасига муваффақиятли зарба берганини маълум қилган эди. Зарба натижасида битта ёнилғи қуйиш самолёти бутунлай йўқ қилинган ва яна учта самолёт шикастланган. Wall Street Journal хабарига кўра, Эрон жума куни базага ҳужум қилиб, камида ўнта АҚШ аскарини яралаган.АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши операцияси бир ойдан бери давом этмоқда. Бир кун олдин Эрон хавфсизлик кучларидаги манба РИА Новости агентлигига Теҳроннинг ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш режаси йўқлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, Эрон ҳарбийлари Вашингтоннинг сўнгги баёнотларига қарамай, ҳужумларни кучайтиришга тайёр.Пайшанба куни Оқ уй президенти Доналд Трамп, гўёки Теҳроннинг илтимосига биноан, 6 апрелгача Эрон энергетика иншоотларига зарбаларни тўхтатишни буюрганини эълон қилди.Бир кун олдин NYT АҚШ Эронга 15 банддан иборат режа тақдим этганини хабар қилди. Бу режалар қаторига Теҳрон ўзининг ядровий дастуридан воз кечиши ва бошқа мамлакатлардаги прокси-серверларни қўллаб-қувватлаши, Ҳормуз бўғозини очиши ва ракеталар сони ва масофасини чеклаш киради. Бунинг эвазига Вашингтон санкцияларни енгиллаштиришни ва фуқаролик ядро энергиясини, хусусан, Бушер атом электр станциясида ривожлантиришда ёрдам беришни таклиф қилди. Пресс ТВ хабар беришича, Теҳрон режани рад этган ва ўз шартларини илгари сурган.
эрон
саудия арабистони
эрон, ақш – эрон можароси, саудия арабистони, ҳарбий техника, ҳарбий аэродром, ҳарбий база
эрон, ақш – эрон можароси, саудия арабистони, ҳарбий техника, ҳарбий аэродром, ҳарбий база
Эрон БААда 500га яқин АҚШ ҳарбийларига зарба берди
15:52 28.03.2026 (янгиланди: 16:26 28.03.2026)
Ҳужум оқибатида АҚШ ҳарбийлари жиддий талофатлар кўргани айтилмоқда.
ТОШКЕНТ, 28 март — Sputnik. Эрон ҳарбийлари БААда кўп сонли АҚШ ҳарбийлари яширинган манзилга зарба берди. Бу ҳақида Хатам ал-Анбия Марказий қўмондонлиги вакили Иброҳим Зулфағарий маълум қилди.
"Сўнгги соатларда Ислом Инқилоби қўриқчилари корпуси Дубайдаги иккита бошпанага зарба беришди. Уларнинг биринчисида 400 дан ортиқ, иккинчисида эса 100 дан ортиқ аскарлар яширинган эди. Ракеталар ва аниқ нишонга олувчи учувчисиз аппаратлар ёрдамида берилган зарбадан улар жиддий зарар кўрдилар", деб хабар қилмоқда Эрон давлат телевидениеси.
Олдинроқ Иброҳим Зулфағарий АҚШнинг Саудия Арабистонида жойлашган "Шаҳзода Султон" авиабазасига муваффақиятли зарба берганини маълум қилган эди. Зарба натижасида битта ёнилғи қуйиш самолёти бутунлай йўқ қилинган ва яна учта самолёт шикастланган.
Wall Street Journal хабарига кўра, Эрон жума куни базага ҳужум қилиб, камида ўнта АҚШ аскарини яралаган.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши операцияси бир ойдан бери давом этмоқда. Бир кун олдин Эрон хавфсизлик кучларидаги манба РИА Новости агентлигига Теҳроннинг ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш режаси йўқлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, Эрон ҳарбийлари Вашингтоннинг сўнгги баёнотларига қарамай, ҳужумларни кучайтиришга тайёр.
Пайшанба куни Оқ уй президенти Доналд Трамп, гўёки Теҳроннинг илтимосига биноан, 6 апрелгача Эрон энергетика иншоотларига зарбаларни тўхтатишни буюрганини эълон қилди.
Бир кун олдин NYT АҚШ Эронга 15 банддан иборат режа тақдим этганини хабар қилди. Бу режалар қаторига Теҳрон ўзининг ядровий дастуридан воз кечиши ва бошқа мамлакатлардаги прокси-серверларни қўллаб-қувватлаши, Ҳормуз бўғозини очиши ва ракеталар сони ва масофасини чеклаш киради. Бунинг эвазига Вашингтон санкцияларни енгиллаштиришни ва фуқаролик ядро энергиясини, хусусан, Бушер атом электр станциясида ривожлантиришда ёрдам беришни таклиф қилди. Пресс ТВ хабар беришича, Теҳрон режани рад этган ва ўз шартларини илгари сурган.