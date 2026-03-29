Россия қўшинлари Харьков вилояти ва ДХРда икки аҳоли пунктини эгаллади
Россия қўшинлари Харьков вилояти ва ДХРда икки аҳоли пунктини эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Ковшаровка ва ДХРдаги Брусовка аҳоли пунктлари назоратга олинганини билдирди. Шунингдек, ҳарбий аэродромлар, инфратузилма объектлари ва дрон учириш жойларига зарбалар берилгани айтилди.
2026-03-29T17:24+0500
2026-03-29T17:24+0500
2026-03-29T17:24+0500
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилояти ва Донецк Халқ Республикасидаги икки аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, оператив-тактик авиация, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва артиллерия ҳарбий аэродромлардаги авиация техникасига, Украина Қуролли Кучлари манфаатлари учун ишлатилаётган энергетика ҳамда транспорт инфратузилмаси объектларига, узоқ масофали дронларни учириш майдонларига, шунингдек, "Flamingo" қанотли ракеталарини сақлаш жойларига зарба бергани айтилди.Хабарда, бундан ташқари, Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма аскарларнинг 143 та ҳудуддаги вақтинчалик жойлашув пунктлари ҳам нишонга олингани қайд этилган.
украина
россия мудофаа вазирлиги, харьков вилояти, ковшаровка, дхр, брусовка, россия қўшинлари, украина, ҳарбий аэродром, дрон, flamingo ракета
россия мудофаа вазирлиги, харьков вилояти, ковшаровка, дхр, брусовка, россия қўшинлари, украина, ҳарбий аэродром, дрон, flamingo ракета
Россия қўшинлари Харьков вилояти ва ДХРда икки аҳоли пунктини эгаллади
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Ковшаровка ва ДХРдаги Брусовка аҳоли пунктлари назоратга олинганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
Россия қўшинлари Харьков вилояти ва Донецк Халқ Республикасидаги икки аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Вазирликка кўра, "Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Ковшаровка ва ДХРдаги Брусовка аҳоли пунктлари эгалланган.
Шунингдек, оператив-тактик авиация, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва артиллерия ҳарбий аэродромлардаги авиация техникасига, Украина Қуролли Кучлари манфаатлари учун ишлатилаётган энергетика ҳамда транспорт инфратузилмаси объектларига, узоқ масофали дронларни учириш майдонларига, шунингдек, "Flamingo" қанотли ракеталарини сақлаш жойларига зарба бергани айтилди.
Хабарда, бундан ташқари, Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма аскарларнинг 143 та ҳудуддаги вақтинчалик жойлашув пунктлари ҳам нишонга олингани қайд этилган.