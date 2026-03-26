Россия қўшинлари Шевяковкани назоратга олди, АҚШ техникаси ҳам йўқ қилинди
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Шевяковка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилганини билдирди. Вазирликка кўра, Харьков ва Суми йўналишларида Украина бўлинмалари ва техникасига ҳам зарбалар берилган.
2026-03-26T19:22+0500
ТОШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Россия армиясининг “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ва қатъий ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятидаги Шевяковка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Маълумотларга кўра, “Шимол” гуруҳи Харьков вилоятининг Весёлое, Рубежное, Верхняя Писаревка ва Великий Бурлук аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг икки механизациялашган, бир мотопиёда бригадаси, ҳудудий мудофаа ва Миллий гвардия бўлинмалари тор-мор этилди.Вазирлик хабарига кўра, Украина томони 210 нафардан ортиқ ҳарбий, бир зирҳли жанговар машина, 13 та автомобиль ва тўртта дала артиллерия қуролидан айрилган. Улар орасида АҚШда ишлаб чиқарилган 155 ммли “Паладин” ўзиюрар артиллерия қурилмаси ҳам бор.Шунингдек, икки радиоэлектрон кураш станцияси, батареяга қарши кураш радиолокация станцияси, саккизта ўқ-дори ва моддий-техника воситалари омбори йўқ қилинган.
россия қуролли кучлари, шимол гуруҳи, шевяковка, харьков вилояти, суми вилояти, россия мудофаа вазирлиги, украина қуролли кучлари, паладин, радиоэлектрон кураш, артиллерия
